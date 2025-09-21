KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:14, 21 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    28 сейсмостанцияның бірі жер сілкінісін тіркеп, хабарландыру жіберді – ТЖМ

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігі жер сілкінісі байланысты хабарландыру қалай таралғанын түсіндірді. 

    28 сейсмостанцияның бірі жер сілкінісін тіркеп, хабарландыру жіберді – ТЖМ
    Фото: Анадолы

    ТЖМ мәліметінше, 28 сейсмостанциядан құрылған автоматтандырылған ерте ескерту жүйесі (АСРО) Алматыда 2023 жылдан бастап іске қосылған. 

    – Алғаш болып оқиғаны тіркеген станция — Ақжардағы станция болды. Алынған деректер негізінде жүйе MasAlert-ке сигнал жіберіп, содан кейін ресми хабарлама таратылды, - делінген ведомство жауабында.

    Министрлік АСРО мен MasAlert жүйесінің интеграциясы бойынша жұмыстар жалғасатынын хабарлады.

    – Мамандар ақпарат беру және аналитикалық алгоритмдерді жетілдіру жұмыстарын жүргізуде, бұл қауіпті сейсмикалық оқиғалар кезінде халықты дер кезінде хабардар етуге, сондай ақ нақтылығын арттыруға мүмкіндік береді, - деп хабарлады ТЖМ.

    Еске салайық, Алматы маңында жер дүмпуі болды. Жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 9 шақырым жерде Қазақстан аумағында орналасқан. 

    Алматылықтарға жер сілкінісі туралы хабарлама келді. 

    Сондай-ақ ТЖД басшысы Алматыда афтершок қаупі туралы мәлімдеме жасады. 

    Тегтер:
    Алматы ТЖД Жер сілкінісі Метеорологиялық жағдай
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар