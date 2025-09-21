KZ
    Алматылықтарға жер сілкінісі туралы хабарлама келді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Бүгін шамамен 16:26-да Алматы тұрғындарының телефондарына жер сілкінісі туралы төтенше хабарлама түсті. Алайда қалада жер дүмпуі сезілген жоқ. 

    Алматылықтарға жер сілкінісі туралы хабарлама келді
    Фото: YouTube/Everbridge / видеодан алынған скрин

    – Назар аударыңыз! Жер сілкінісі! Қауіпсіз жерлерді пана­лаңыз. Дүмпулер аяқталғаннан кейін ғимараттан қауіпсіз қашықтыққа эвакуацияла­ңы­з!

    Уәкілетті органдардың нұсқауларын мұқият қадағалаңыз. Қосымша ақпараттар Төтенше жағдайлар департаменті мен Алматы қаласы әкімдігінің сайттары мен әлеуметтік желілерінде, - делінген хабарламада.

    Аталған хабарлама қала тұрғындары арасында үрей туғызды. 

    Алматылықтарға жер сілкінісі туралы хабарлама келді
    Фото: видеодан алынған скрин

    Ал, қалалық ТЖД өкілдері тұрғындарды сабыр сақтауға шақырып, сейсмологтардан ешқандай дерек түспегенін атап өтті.

