28 тамызда шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 459,16 теңгеден сатып алынады, 466,16 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 531,44 теңге, сату — 541,44 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,14 теңге, сату — 5,35 теңге;
- юань 68,32 теңгеден сатып алынады, 72,36 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 462,89 теңге, сату — 465,46 теңге;
- еуро: сатып алу — 535,71 теңге, сату — 541,01 теңге;
- рубль 5,18 — 5,32 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,47 — 70,81 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 27 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,28 теңге өсіп, 462,30 теңге болды.