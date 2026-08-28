KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    28 тамызда шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар, теңге, валюта
    Фото: Kazinform/ЖИ

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 459,16 теңгеден сатып алынады, 466,16 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 531,44 теңге, сату — 541,44 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,14 теңге, сату — 5,35 теңге;
    • юань 68,32 теңгеден сатып алынады, 72,36 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 462,89 теңге, сату — 465,46 теңге;
    • еуро: сатып алу — 535,71 теңге, сату — 541,01 теңге;
    • рубль 5,18 — 5,32 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 68,47 — 70,81 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 27 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,28 теңге өсіп, 462,30 теңге болды.

    Астана Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Алматы Юань Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар