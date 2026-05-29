29 мамыр. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін, 29 мамыр күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
56 жыл бұрын (1970) «ЕуроАзия Констракшн» АҚ директоры Асқар Әкімбайұлы ӘУБӘКІРОВ дүниеге келді.
Қызылорда қаласында туған. Мәскеу суландыру институтын инженер-гидротехник мамандығы бойынша, Еуразиялық нарық институты «экономист» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: 1994-1997 жылдары «Казкоммерцбанк» ААҚ Қызылорда филиалының жинақ бөлімінің бастығы, «Қазақойл» ҰОК өкілдігінің қаржы бөлімінің меңгерушісі, Атырау, 1997-1998 жылдары «Ембімұнайгаз» ААҚ қаржы-экономикалық талдау бөлімінің қаржылық талдау бөлімінің бастығы, 1998-1999 жылдары «Ембімұнайгаз» ААҚ қаржы дирекциясының директоры, 1999-2000 жылдары «Ембімұнайгаз» ААҚ бірінші вице-президенті, «Қазақойл-Ембі» ААҚ бірінші вице-президенті, 2000-2001 жылдары «Өзенмұнайгаз» ААҚ экономика жөніндегі бірінші вице-президенті, 2001-2002 жылдары EuroAsia-Group басқарма төрағасы, 2002-2004 жылдары «Ембімұнайгаз» ААҚ экономика жөніндегі бірінші вице-президенті, 2004-2005 жылдары «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ «Ембімұнайгаз» ӨФ директорының экономика және қаржы жөніндегі бірінші орынбасары, 2005-2008 жылдары «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ бас директорының корпоративтік даму және активтерді басқару жөніндегі орынбасары, 2008-2009 жылдары «KazEnergy» қауымдастығы» ММ атқарушы директоры, «Каспий мұнай» АҚ «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ бас директорының корпоративтік даму және активтерді басқару жөніндегі орынбасары болды.
2022 жылдың қарашасынан бері қазіргі қызметінде.
51 жыл бұрын (1975) ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары — Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің төрағасы Абай Серікұлы ҚАЙЫРБЕКОВ дүниеге келді.
Қарағанды облысында туған. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін бітірген (1997); Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін бітірген (2002).
Еңбек жолы: Қарқаралы АІІБ-нің қылмыстық іздестіру бөлімінің кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі жедел уәкілі (1998); Қарағанды облысы Қарқаралы АІІБ штабының инспекторы (1998); Қарқаралы АІІБ-нің тергеу бөлімінің тергеушісі (1998-2001); Қарағанды қалалық ІІБ Михайловский О.П. тергеу бөлімінің тергеушісі (2001-2002); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Дипломатиялық өкілдіктерді қорғау жөніндегі полиция полкінің Полиция ротасы қызметінің (Астана қ.) инспекторы, аға инспекторы (2002-2003); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Мемлекеттік қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік агенттігі ұйымдық қамтамасыз ету, тәрбие және кадр жұмысы департаменті Кадрлармен қамтамасыз ету, тәрбие жұмысы және кәсіби даярлық бөлімінің инспекторы, аға инспекторы (2003); Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖМ РҚБ Ішкі қауіпсіздік тобының аға инспекторы (2003-2005); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Мемлекеттік күзет қызметі лицензиялау жұмыстары және күзет қызметін үйлестіру бөлімінің аға инспекторы (2005-2006); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Әкімшілік полиция комитеті Мемлекеттік күзет қызметі департаменті Күзет қызметін үйлестіру департаментінің күзет операциялары жөніндегі аға инспекторы (2006); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ішкі қауіпсіздік департаменті ұйымдастыру-талдау бөлімінің аға жедел уәкілі (2006-2007); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ішкі қауіпсіздік департаменті ұйымдастыру-талдау бөлімінің аса маңызды істер жөніндегі аға жедел уәкілі (2007-2008); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Күзет департаменті қызметтік тергеу және тергеу департаменті қызметтік тергеу бөлімінің аса маңызды істер жөніндегі аға жедел уәкілі (2008-2011); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ішкі қауіпсіздік департаменті Талдау жұмысы және ішкі бақылау басқармасы бастығының орынбасары (2011-2012); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ішкі қауіпсіздік департаменті Тергеу басқармасы бастығының орынбасары (2012-2015); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ішкі қауіпсіздік департаменті бастығының орынбасары, тергеу басқармасының бастығы (2015-2021); Федералдық қылмыстық атқару қызметінің Қостанай облысы бойынша департаментінің басшысы (2021-2022); Федералдық қылмыстық атқару қызметінің Алматы қаласы бойынша департаментінің бастығы (2022-2023); Алматы қаласы, Алматы облысы және Жетісу облысы бойынша Мемлекеттік инспекциясының қызметкері (2023-2023); УИС комитеті төрағасының бірінші орынбасарының міндетін атқарушы (2023-2025); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті төрағасының м.а (2025-2025).
2025 жылдың ақпанынан бері қазіргі қызметінде.
46 жыл бұрын (1980) Батыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің басшысы Әлия Әнесқызы ТАСЫБАЕВА дүниеге келді.
Ақтөбе қаласында туған. Қазақ мемлекеттік заң университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: Ақтөбе кооперативтік колледжінде құқық пәнінің оқытушысы (2001-2002); Ақтөбе облысының Әділет департаменті заңды тұлғаларды тіркеу бөлімінің бас маманы (2002-2006); Ақтөбе қаласының жеке құрылымдарында әртүрлі лауазымдарда жұмыс істеген (2006-2012); Ақтөбе қалалық Әділет басқармасының АХАТ бөлімінің бас маманы (2012); Ақтөбе қалалық Әділет басқармасы басшысының орынбасары (2012-2014); Ақтөбе қалалық Әділет басқармасының басшысы (2014-2019); Ақтөбе облысының Әділет департаменті басшысының орынбасары (2019-2020); Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу департаменті директорының орынбасары (2020-2021).
2021 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
43 жыл бұрын (1983) Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Нұрлан Маратұлы КЕНЕСОВ дүниеге келді.
Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін (2005, 2007) көлікті ұйымдастыру және басқару мамандығы бойынша; Ұлыбританияның Лондон қаласындағы Империал колледжін «Болашақ» бағдарламасы бойынша (2009) және Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Ұлттық мемлекеттік саясат мектебін (2015) мемлекеттік саясат мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі дәрежесімен бітірген.
Еңбек жолы: Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Стратегиялық жоспарлау департаменті директорының орынбасары; «Нұр Отан» партиясы орталық аппаратының инновациялық комитеті төрағасының орынбасары; Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары; Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Стратегиялық жоспарлау департаментінің директоры (2016-2019); Солтүстік Қазақстан облысының Тимирязев ауданының әкімі (2019-2022); ҚР Индустрия және құрылыс министрлігінің Өнеркәсіптік инфрақұрылым және ішкі құндылықтар департаментінің директоры, «Жібек жолы» АЭА МК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (2023-2024); ҚР Көлік министрлігінің Көлік саясаты департаментінің директоры (2024-2025).
2025 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі қызметінде.