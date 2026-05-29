29 мамырда Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазгидрометтің мәліметінше, 29 мамыр күні Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту болжанып отыр.
Жетісу және Алматы облыстары
Жетісу облысы мен Алматы облысының таулы аймақтарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Кей жерлерде желдің екпіні 18–23 м/с дейін жетеді. Өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Алматы қаласында да күндіз өткінші жаңбыр мен найзағай болжанады. Таулы аймақтарда жел күшейеді.
Атырау және Маңғыстау облыстары
Атырау облысында жаңбыр, найзағай және кей жерлерде қатты жаңбыр, бұршақ пен дауылды жел күтіледі. Кей аудандарда төтенше өрт қаупі бар.
Маңғыстау облысында жаңбыр, найзағаймен қатар шаңды дауыл болуы мүмкін. Ақтау қаласында да найзағайлы жаңбыр болжанады.
Батыс және орталық өңірлер
Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы және Ақмола облысында жаңбыр, найзағай, кей жерлерде бұршақ пен дауылды жел күтіледі. Кей аймақтарда тұман да болуы мүмкін.
Солтүстік өңірлер
Солтүстік Қазақстан облысында найзағай, бұршақ, қатты жел және шквал күтіледі. Кей жерлерде желдің екпіні 23–28 м/с дейін жетеді.
Петропавлда да найзағай мен бұршақ болуы мүмкін.
Шығыс Қазақстан және Абай облысы
Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауылды жел күтіледі. Кей жерлерде қатты жауын-шашын болуы мүмкін.
Қарағанды, Қостанай, Павлодар
Қарағанды облысында жаңбыр мен найзағай, кей жерлерде қатты жел күтіледі.
Қостанай облысы мен Павлодар облысында да найзағай, бұршақ және дауылды жел болжанады.
Қызылорда, Түркістан және Жамбыл
Қызылорда облысында шаңды дауыл, ал кей жерлерде жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында таулы аймақтарда жаңбыр мен найзағай болады.
Ұлытау және басқа өңірлер
Ұлытау облысында жел күшейеді. Бірқатар өңірлерде жаңбыр, найзағай және жоғары өрт қаупі сақталады.
Көптеген облыстарда найзағай, бұршақ, қатты жел, шаңды дауыл және өрт қаупі қатар жүреді. Циклон әсерінен ел аумағында жауын-шашын жалғасады.
Айта кетейік, былтырғы жыл Қазақстан тарихындағы ең жылы жыл болған.