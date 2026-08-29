29 тамыз. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 29 тамыз күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
1969 жылы Целиноград қаласында туған. 1994 жылы С.Сейфуллин атындағы Целиноград педагогикалық институтын, 2001 жылы «Тұран» университетін, 2009 жылы Көкшетау университетін тәмәмдаған.
Еңбек жолын орта мектепте ұстаздықтан бастады. 1992-1994 жылдары «Шонай» шағын кәсіпорнының директоры, кейін «Бурабай» ЖШС директоры қызметін атқарды. 2008-2013 жылдары Аршалы, Зеренді аудандарының әкімі, 2013-2014 жылдары Ақмола облысы әкімінің орынбасары, 2015-2019 жылдары Көкшетау қаласының әкімі, 2019-2023 жылдары Ақмола облысының әкімі қызметін атқарған.
2024 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі қызметінде.
«Құрмет» орденімен (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008) медальдарімен марапатталған.
Бақытжан БАЙАХМЕТОВ, Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары
1970 жылы Аягөз қаласында туған. 1992 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы институтын «инженер-электрик» мамандығы бойынша, 2008 жылы Орталық Азия университетін «Экономист» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: 1992-2005 жылдары ШҚО энергетика саласында қызмет етті. 2005-2008 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы әкімінің орынбасары, 2009 жылы ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті Мемлекеттік сатып алу және ұйымдастыру-құқықтық жұмысы басқармасының бастығы, ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау басқармасының бас сарапшысы, 2009-2010 жылдары Өскемен қаласының құрылыс бөлімінің бастығы, 2010-2014 жылдары Аягөз ауданы Аягөз қаласының әкімі, 2014 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының әкімі, 2014-2019 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының әкімі, 2019-2021 жылдары Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, 2021-2022 жылдары Абай облысы Семей қаласының әкімі лауазымын атқарды. 2022-2023 жылдары ҚР Парламентінің Сенат депутаты, 2023 жылы Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының басшысы болды.
2023 жылдың шілдесінен бері қазіргі қызметінде.
Расул РАХИМОВ, Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатаның мүшесі
1978 жылы Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында туған. Ол «Болашак» халықаралық стипендиясының түлегі, қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарында білім алды.
Индустрия министрлігінің жүйесінде, БҰҰДБ-ның қоршаған ортаны қорғау және энергетика бағдарламаларының үйлестірушісі, БҰҰДБ-ның Қазақстандағы Орнықты даму департаментінің басшысы, Ұлттық инновациялық қордың басқарушы директоры қызметтерін атқарды.
2018 жылғы қаңтардан бастап ҚР Президенті Әкімшілігінің Стратегиялық жоспарлау бөлімі меңгерушісінің орынбасары, Әлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімі меңгерушісінің орынбасары қызметтерін атқарды. 2021-2022 жылдары Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі болды.
2022 жылдың желтоқсан айынан бастап қазіргі қызметінде.
Азамат ҚАШИЕВ, Қостанай облысы әкімдігінің ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтерді көрсету және архивтер бөлімінің басшысы
1986 жылы Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Жалтыркөл ауылында дүниеге келген. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтын «Физика және информатика» мамандығы бойынша (2008), А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша (2010), Қостанай инженерлік-экономикалық университетін «Экономика» мамандығы бойынша магистратураны бітірді (2015).
Еңбек жолы: 2007-2008 жылдары «Қостанай қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ мекенжай тіркелімінің инспекторы, 2008-2010 жылдары «Қостанай қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ кадр жұмысы жөніндегі бас маманы, 2010-2011 жылдары «Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы» ММ қаржы-құқықтық жұмыс бөлімінің бас маман-заңгері, 2011-2012 жылдары «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ лицензиялау, мемлекеттік құпияларды қорғау, жұмылдыру дайындығы және экстремалды медицина бөлімінің бас маманы, 2012-2013 жылдары «Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы, 2013-2014 жылдары «Қостанай облысы әкімінің аппараты» ММ ұйымдастыру-бақылау жұмысы бөлімінің бас маманы, 2014-2020 жылдары «Қостанай ауданы әкімінің аппараты» ММ Қостанай ауданы әкімі аппаратының басшысы, Федоров ауданы әкімінің орынбасары лауазымын атқарған.
2020 жылдың қаңтарынан бері қазіргі қызметінде.
Сейтек ОРАЗАЛЫҰЛЫ, қазақтың халық композиторы, күйші, қазақ домбыра мектебінің негізін салушылардың бірі
1861 жылы Батыс Қазақстан облысында туған.
Бала күнінен музыкаға қабілетін байқатты. Домбыра тартуды өз ағасы Сұлтанғалидан үйренді, күй орындауды Дәулеткерейдің шәкірттерінен үйренді. «Арпалыс», «Орғытпа», «Шәрипа», «Бес қыз», «Жантаза», «Қарашаш», «Қанатым», «Көкала ат» т.б. күйлері бар.
Еркіндік идеялары үшін қуғынға ұшырады. Орда, Иркутск, Қарабайлы, Астрахан, Мәскеу түрмелеріне қамалды. Революцияшыл орыс жұмысшылармен байланысы бар деген айыппен саяси сенімсіз адам ретінде Сібірге айдалды. Осы кезде «Айдау», «Түңілдім», «Арман» күйлері туды. 1905 жылы елге оралды. «Жоқтау», «Ғазиз», «Мең-зең» «Сары дала» күйлері осы кезде туды.
1905 жылғы революцияға арналған «Жігер», 1916 жыл оқиғаларына үн қосқан «16 жыл» күйлері бар. Сейтек шығармаларының шыңы – «Заман-ай» күйі, Октябрь революциясы оны «17 жыл», «Еркіндік», «Партсъезд» күйлерін шығаруға жігерлендірді. А.Затаевич Сейтек күйлерін «Қазақ халқының 1000 әні» жинағына енгізді. Тәкен Әлімқұловтың «Сейтек сарыны» повесі Сейтектің өмірі мен шығармашылығына арналған. Сейтектің көптеген күйі Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық халық аспаптары оркестрінің репертуарында.