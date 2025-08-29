29 тамыз. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 29 тамыз күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
56 жыл бұрын (1969) Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің кеңесшісі Ермек Боранбайұлы МАРЖЫҚПАЕВ дүниеге келді.
Целиноград қаласында туған. 1994 жылы С.Сейфуллин атындағы Целиноград педагогикалық институтын, 2001 жылы «Тұран» университетін, 2009 жылы Көкшетау университетін тәмәмдаған.
Еңбек жолын орта мектепте ұстаздықтан бастады. 1992-1994 жылдары «Шонай» шағын кәсіпорнының директоры, кейін «Бурабай» ЖШС директоры қызметін атқарды. 2008-2013 жылдары Аршалы, Зеренді аудандарының әкімі, 2013-2014 жылдары Ақмола облысы әкімінің орынбасары, 2015-2019 жылдары Көкшетау қаласының әкімі, 2019-2023 жылдары Ақмола облысының әкімі қызметін атқарған.
2024 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі қызметінде.
«Құрмет» орденімен (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008) медальдарімен марапатталған.
55 жыл бұрын (1970) Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Кәкенқажыұлы БАЙАХМЕТОВ дүниеге келді.
Аягөз қаласында дүниеге келген. Қазақ ауыл шаруашылығы институтын «инженер-электрик» мамандығы бойынша бітірген (1992); Орталық Азия университеті, «Экономист» мамандығы (2008).
Еңбек жолы: Аягөз электр желілері «Алтайэнерго» ЗАИ МСР қызметінде РҚА инженері (1992-1999); Аягөз электр желілері «Алтайэнерго» ПЭО ЗАИ МСР бастығы (1999); «ВК РЭК» АЭС СФ ЗАО «АЗС» ДАО техникалық қолдау тобының жетекшісі (1999-2000); «ВК РЭК» ЖАҚ Аягөз РЭС СФ аға диспетчері (2000); «Аягөз РЭК» ӨФ «ВК РЭК» сауда тобының басшысы (2000-2001); Аягөз РЭК СФ ЗАО ВК РЭК бастығы (2001-2002); ВК РЭК Аягөз ауданы СФ ЗА директоры (2002-2004); Аягөз РЭС бастығы (2004); ВК РЭК ЗАО Бородулиха РЭС СФ бастығы (2004-2005); Аягөз ауданы әкімінің орынбасары (2005-2008); «Дана-Аягөз» ЖШС атқарушы директоры (2008-2009); Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Мемлекеттік сатып алу және ұйымдастыру-құқықтық жұмыс басқармасының басшысы (2009);
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің бас сарапшысы (2009); Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау басқармасының бас сарапшысы (2009); Өскемен қаласының құрылыс бөлімінің бастығы (2009-2010); Аягөз қаласының әкімі (2010-2014); Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының әкімі (2014 ж.); Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының әкімі (2014-2019); Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары (2019-2021); Семей қаласының әкімі (2021-2022); Абай ауданынан Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты (2022-2023); Шығыс Қазақстан облысы әкімі аппаратының басшысы (2023).
2023 жылдың шілдесінен бері қазіргі қызметінде.
47 жыл бұрын (1978) Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатаның мүшесі Расул Нұрланұлы РАХИМОВ дүниеге келді.
Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында дүниеге келді. Ол «Болашак» халықаралық стипендиясының түлегі, қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарында білім алды.
Индустрия министрлігінің жүйесінде, БҰҰДБ-ның қоршаған ортаны қорғау және энергетика бағдарламаларының үйлестірушісі, БҰҰДБ-ның Қазақстандағы Орнықты даму департаментінің басшысы, Ұлттық инновациялық қордың басқарушы директоры қызметтерін атқарды.
2018 жылғы қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Стратегиялық жоспарлау бөлімі меңгерушісінің орынбасары, Әлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімі меңгерушісінің орынбасары қызметтерін атқарды. 2021-2022 жылдары Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі болды.
2022 жылдың желтоқсан айынан бастап қазіргі қызметінде.
39 жыл бұрын (1986) Қостанай облысы әкімдігінің ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтерді көрсету және архивтер бөлімінің басшысы Азамат Совхозбайұлы ҚАШИЕВ дүниеге келді.
Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Жалтыркөл ауылында дүниеге келген. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтын «Физика және информатика» мамандығы бойынша бітірген (2008); А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, «Құқықтану» мамандығы бойынша (2010); Қостанай инженерлік-экономикалық университетінде «Экономика» мамандығы бойынша магистратура бітірді (2015).
Еңбек жолы: «Қостанай қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ мекенжай тіркелімінің инспекторы (2007-2008); «Қостанай қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің кадр жұмысы жөніндегі бас маманы (2008-2010); «Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы» ММ қаржы-құқықтық жұмыс бөлімінің бас маман-заңгері (2010-2011); «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ лицензиялау, мемлекеттік құпияларды қорғау, жұмылдыру дайындығы және экстремалды медицина бөлімінің бас маманы (2011-2012); «Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы (2012-2013); «Қостанай облысы әкімінің аппараты» ММ ұйымдастыру-бақылау жұмысы бөлімінің бас маманы (2013-2014); «Қостанай ауданы әкімінің аппараты» ММ Қостанай ауданы әкімі аппаратының басшысы, Федоров ауданы әкімінің орынбасары (2014-2020).
2020 жылдың қаңтарынан бері қазіргі қызметінде.
164 жыл бұрын (1861-1933) қазақтың халық композиторы, күйші, қазақ домбыра мектебінің негізін салушылардың бірі Сейтек ОРАЗАЛЫҰЛЫ дүниеге келген.
Батыс Қазақстан облысында туған.
Бала күнінен музыкаға қабілетін байқатты. Домбыра тартуды өз ағасы Сұлтанғалидан үйренді, күй орындауды Дәулеткерейдің шәкірттерінен үйренді. «Арпалыс», «Орғытпа», «Шәрипа», «Бес қыз», «Жантаза», «Қарашаш», «Қанатым», «Көкала ат» т.б. күйлері бар.
Еркіндік идеялары үшін қуғынға ұшырады. Орда, Иркутск, Қарабайлы, Астрахан, Мәскеу түрмелеріне қамалды. Революцияшыл орыс жұмысшылармен байланысы бар деген айыппен саяси сенімсіз адам ретінде Сібірге айдалды. Осы кезде «Айдау», «Түңілдім», «Арман» күйлері туды. 1905 жылы елге оралды. «Жоқтау», «Ғазиз», «Мең-зең» «Сары дала» күйлері осы кезде туды.
1905 жылғы революцияға арналған «Жігер», 1916 жыл оқиғаларына үн қосқан «16 жыл» күйлері бар. Сейтек шығармаларының шыңы – «Заман-ай» күйі, Октябрь революциясы оны «17 жыл», «Еркіндік», «Партсъезд» күйлерін шығаруға жігерлендірді. А.Затаевич Сейтек күйлерін «Қазақ халқының 1000 әні» жинағына енгізді. Тәкен Әлімқұловтың «Сейтек сарыны» повесі Сейтектің өмірі мен шығармашылығына арналған. Сейтектің көптеген күйі Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық халық аспаптары оркестрінің репертуарында.