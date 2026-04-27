    11:20, 27 Сәуір 2026 | GMT +5

    3 жылда 24 мың студент оқудан шығарылған

    АСТАНА. KAZINFORM — Олардың оқуына 20 млрд теңгеге жуық қаржы жұмсалып, кері өндірілмеген. Бұл жөнінде ҚР Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі Тілеген Каскин мәлімдеді. 

    Ясауи студенттері
    Фото: Видеодан скрин

    — 2022–2024 жылдары шамамен 24 мың студент оқудан шығарылған, олардың оқуына 19,6 млрд теңге жұмсалған. Соның ішінде 10 мың студент бойынша жүйеде пайдаланылған гранттар сомасы туралы мәлімет мүлдем жоқ, — деді ол.

    Бұдан бөлек, Тілеген Каскин оқудан шығарылған студенттер бойынша қаражатты қайтарудың толыққанды тетігі жоқтығын атап өтті.

    — Сонымен қатар, міндетті жұмыспен өтеуден жалтарудың магистратураға түсіп, кейін оқудан шығу арқылы жүзеге асырылатын қосымша схемасы да қалыптасқан. Тек осы санат бойынша мемлекетке келтірілген болжамды залал 10,8 млрд теңгеге бағаланады, — деді Жоғары аудиторлық палата мүшесі.

    Айта кетейік, бұған дейін елімізде жеткілікті маман даярланбай отырған аса маңызды сегіз сала анықталғанын жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
