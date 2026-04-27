KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:47, 27 Сәуір 2026 | GMT +5

    Елімізде жеткілікті маман даярланбай отырған аса маңызды сегіз сала анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның еңбек нарығы тыңғылықты зерттеліп келеді. Бұл жөнінде ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді.

    Фото: gov.kz

    — 2025 жылы QS (Quacquarelli Symonds) компаниясымен бірлескен зерттеуді бастадық, сондай-ақ тек талдап қана қоймай, экономиканың қажеттіліктерін болжауға мүмкіндік беретін HolonIQ платформасы енгізіліп жатыр. Осының нәтижесінде біз алғаш рет: халықаралық таксономия негізіндегі жұмыспен қамтудың толық көрінісін; тапшы құзыреттердің нақты сипатын; болашақ кәсіптерге қатысты болжамды алдық, — деді ол.

    Сонымен бірге, министрдің сөзінше, зерттеу төрт секторға сұраныс жоғары екенін көрсетті. Олар — деректермен жұмыс, машиналық оқыту, цифрлық инженерия және киберқауіпсіздік.

    Бұдан бөлек, салалық білім мен жасанды интеллектіні ұштастыратын гибридті кәсіптердің жаңа қабаты қалыптасып келеді.

    — Талдау Қазақстанда бүгінгі таңда жеткілікті маман даярланбай отырған аса маңызды кәсіптердің сегіз кластерін айқындады. Олар: озық өндіріс, цифрлық технологиялар, таза энергетика, қаржылық қызметтер, өмір туралы ғылымдар, қорғаныс саласы, креативті индустриялар, кәсіби қызметтер, — деді Саясат Нұрбек.

    Айта кетейік, бұған дейін елдегі еңбек нарығы өзгеретінін, 10 жылда 14 кәсіп жойылатынын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Еңбек миграциясы Еңбек нарығы ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мамандық
    Алпамыс Файзолла
    Автор
    Соңғы жаңалықтар