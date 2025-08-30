30 тамыз. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 30 тамыз күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
64 жыл бұрын (1961) ҚР мемлекет және қоғам қайраткері, «Қазақстанның кәсіпкер әйелдер одағы» Қоғамдық бірлестігінің төрайымы Меруерт Айтқажықызы ҚАЗБЕКОВА дүниеге келді.
Көкшетау қаласында туған. Алматы халық шаруашылығы институтын, «Тұран» университетін, РФ Президенті жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет академиясын бітірген. Саяси ғылымдардың кандидаты.
Еңбек жолы: 1983-1985 жылдары Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік сақтандыруда инженер-экономист болып жұмыс істеген. 1986-1989 жылдары Көкшетау қалалық атқару комитетінде инженер-экономист, экономист, аға экономист. 1991-1992 жылдары Көкшетау қаласында шаруашылық есептік-экономикалық топ жетекшісі, 1992-2006 жылдары «Тілектес» ЖШС-нің директоры, «АВЗ - 007» ЖШС-нің қаржылық директоры, 2006-2008 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ Қаржы департаментінің басқарма бастығы қызметін атқарған. 2008 жылдан бастап «Қазақстанның кәсіпкер әйелдер одағы» Қоғамдық бірлестігінің төрайымы.
1998-2002 жылдары Іскер әйелдер қауымдастығының Ақмола облыстық бөлімшесінің төрайымы (қоғамдық негізде). 2000 жылы АҚШ-та тағылымдамадан өткен. 2001 жылы АҚШ-та «SАBIT» бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өткен. 2002-2006 жылдары Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығының төрайымы (қоғамдық негізде). 2012 жылғы қаңтардан бастап бесінші және 2016 жылдың наурыз айынан бастап алтыншы сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің хатшысы. 2002-2005 жылдары «Ақжол» ҚДП-ның Ақмола облыстық бөлімшесінің төрайымы. 2012 жылдан ҚР Парламенті Мәжілісіндегі «Ақ жол» ҚДП фракциясының мүшесі. 2015-2021 жылдары алтыншы сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің хатшысы болды.
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» медалімен марапатталған.
53 жыл бұрын (1972) Қызылорда облысының прокуроры Ризабек Кәрімұлы ОЖАРОВ дүниеге келді.
Алматы облысында туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің институтын бітірген.
Еңбек жолы: 1996-2017 жылдары ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша департаменттерінде, орталық аппаратта департамент бастығының орынбасары қызметінде еңбек еткен. 2017-2018 жылдары ҚР Бас прокуратураның Арнайы прокурорлар қызметі бастығының орынбасары болып жұмыс істеді. 2019 жылы Алматы облысы прокурорының орынбасары лауазымын атқарған. 2019-2024 жылдары ҚР Бас прокуратурасының
Cотқа дейінгі тергеп-тексеру қызметін басқарды.
Қазіргі қызметін 2024 жылдың қаңтарынан бастап атқарып келеді.
«Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен марапатталған.
41 жыл бұрын (1984) Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрі Ербол Қуантайұлы МЫРЗАБОСЫНОВ дүниеге келді.
Семей қаласында туған. Семей мемлекеттік педагогикалық институтын «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша; Қазақ гуманитарлық-құқықтық инновациялық университетін «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша бітірген; Қазақ спорт және туризм академиясының PhD докторы.
Еңбек жолы: Семей мемлекеттік педагогикалық институтының дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі кафедрасының жаттықтырушы-оқытушысы (2005-2006); Семей мемлекеттік медицина университетінің дене шынықтыру кафедрасының оқытушысы (2009-2013); Семей мемлекеттік медицина университетінің дене шынықтыру кафедрасының меңгерушісі (2013-2014); «Қызылжар арландары» спорт клубының директоры, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы (2018-2020); «Qazaq kuresi» қауымдастығының басқарушы директоры (2020-2021); Астана қаласы Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясының ректоры (2021-2023); Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы (2023-2024).
2024 жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі қызметінде.
123 жыл бұрын (1902-1966) кеңестік партия және мемлекет қайраткері Жұмабай Шаяхметұлы ШАЯХМЕТОВ дүниеге келді.
Омбы облысының Борисов ауданында туған. Нариманов атындағы Мәскеу Шығыстану институтын бітірген (1933).
Еңбек жолы: мұғалім (1919-1921); болыстық атқару комитетінің хатшысы (1921-1923); қылмыстық іздестіру бөлімінде жұмыс істеген (1923-1926); «Қощы» одағы Петропавл уездік комитетінің жауапты хатшысы (1926-1928); ОГПУ-НКВД органдарындағы жедел жұмыста (1928-1938); НКВД Солтүстік Қазақстан және Алматы облыстық басқармалары бастығының орынбасары; Үшінші, екінші, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы (1938-1954); КСРО Жоғарғы Кеңесі Ұлттар Кеңесінің төрағасы (1950-1954).
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің ақпан (1954 ж.) Пленумында тың жерлерді жаппай игерудің ұсынылған бағдарламасының ауқымымен келіспегені үшін қызметінен шеттетілді. 1954 жылғы пленумнан кейін және 1955 жылғы мамырға дейін Қазақстан Компартиясы Оңтүстік Қазақстан облыстық комитетінің 1-хатшысы болды. 1955 жылы қаңтарда зейнеткерлікке шықты.
Шаяхметов 1966 жылы 17 қазанда Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің ауруханасында қайтыс болды. Ол Алматы қаласының Орталық зиратында жерленген. Шымкент қаласындағы көшелердің біріне оның есімі берілді.