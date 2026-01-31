KZ
    31 қаңтарда елдегі қай жолдар жабық, қайсысы ашық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    2026 жылғы 31 қаңтар сағат 08:00-дегі жағдай бойынша, ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда көлік қозғалысы шектелді

    Жетісу облысы

    • «Үшарал – Достық» автожолының 84-164-шақырым аралығы (Көктұма ауылы – Достық станциясы).

    Ақтөбе облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776–1240 км аралығы ( «EKO oil» жанармай құю бекеті – Қызылорда облысының шекарасы).

    Қызылорда облысы

    • осы бағыттағы автожолдың 1240-1362-шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Арал қаласы).

    Павлодар облысы

    «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолындағы көпір өткелінің шеткі арқалықтары зақымдануына байланысты «Қалқаман» жол айрығы учаскесі – Қалқаман ауылына кіреберіс және Астана бағытына шығатын жол жабылды.

    Еске салайық, синоптиктер 31 қаңтарда Қазақстанның 16 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады.

