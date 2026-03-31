    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:13, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    31 наурызда республика жолдарындағы ахуал қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    Фото: ҚазАвтоЖол

    2026 жылғы 31 наурыз сағат 08:00-дегі жағдай бойынша, Шығыс Қазақстан облысында республикалық маңызы бар «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырым аралығында (Осинов асуы) барлық көлік түрі үшін қозғалыс ашылды.

    Ал келесі автожолдарда қозғалыс шектелді:

    Солтүстік Қазақстан облысы

    • «Тимирязево – Сарыкөл – Қостанай облысының шекарасы» автожолы, 0-30-шақырым (Тимирязево ауылы – Қостанай облысының шекарасы аралығы).

    Павлодар облысы

    • «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолы (Қалқаман жол айрығынан Қалқаман кентіне кіру және Астанаға шығу).

    Қостанай облысы

    • Су тасуына (ені – 70 м, биіктігі – 20 см) және Ресейдегі жолдардың жабылуына байланысты «Мариновка ауылына кіреберіс» автожолының 0-9-шақырым аралығында учаскесінде көліктің барлық түрі үшін қозғалыс шектелді.

    Еске салайық, синоптиктер 31 наурызда Қазақстанның 14 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.

    Тегтер:
    Жол Көлік Су тасқыны
    Мейірман Лес
