311 млрд теңге: Қазақстанның машина жасау саласы рекордтық өсім көрсетті
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, елде 311,1 млрд теңгеге 22 580 техника шығарылды. Бұл бүкіл жылдағы ең жақсы айлық көрсеткіш, деп хабарлайды Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі.
Өткен жылдың қараша айымен салыстырғанда шығарылған өнім көлемі 25,5%-ға артты, бұл саланың тұрақты дамып келе жатқанын көрсетеді.
— Жеңіл автомобильдер сегменті өсімнің негізгі қозғаушы күші болды. Бір айда қазақстандық кәсіпорындар 20 730 жеңіл автокөлік, сондай-ақ 807 жүк көлігі, 646 автобус, 310 тіркеме және жартылай тіркеме, сондай-ақ 87 арнайы мақсаттағы көлік шығарды. Осы көрсеткіштер өндірістік қуатты белсенді түрде кеңейтудің және Chery, Changan және Haval халықаралық брендтерінің жаппай өндірісін іске қосудың нәтижесі болды, олар Қазақстанда жергілікті деңгейде өндіріледі, — делінген хабарламада.
2025 жылдың алғашқы 11 айында елімізде 2,03 триллион теңгеге 146 163 дана жабдық өндірілді, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 15,7%-ға артық.
Бүгінде автомобиль жасау саласы бүкіл машина жасау секторының 41,7%-ын құрайды, бұл экономиканың ең қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі ретіндегі мәртебесін сенімді түрде нығайтады.
