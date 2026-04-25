36 млн-ға жуық теңге: БҚО-дағы 19 кәсіпорынның берешегі өтелді
ОРАЛ. KAZINFORM – БҚО бойынша еңбек инспекциясы департаментіне биылғы үш айда еңбек заңнамасының талаптарын бұзу және түсіндіру мәселелері бойынша 676 өтініш келіп түсті.
Департамент басшысы Асылұлан Досжановтың мәлім еткеніндей, бұл өткен жылдың осы кезеңімен (438) салыстырғанда, 35 пайызға артық.
Асылұлан Тұрсынұлының сөзіне қарағанда, өтініштер санының артуының негізгі себептері ретінде еңбек инспекциясының түсіндіру жұмыстарының жандануын, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілер арқылы жүргізілген жұмыстарды атап өтуге болады. Соның нәтижесінде азаматтар өздерінің еңбек құқықтарының бұзылу фактілерін жақсырақ түсіне бастады.
– Өтініштер жалақының және өзге де төлемдердің уақытылы әрі толық төленбеуі, жұмыстан босату, тәртіптік жазаларды қолдану, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру мәселелеріне қатысты болды. Арыз-шағым көбейгендіктен, тексеру іс-шараларының саны да көбейді. Биыл азаматтардың өтініштері, сондай-ақ құқық қорғау және мемлекеттік органдардың талаптары негізінде еңбек инспекторларымен 57 кәсіпорын мен ұйым тексерілді, бұл 2025 жылдың осы кезеңімен (48) салыстырғанда 15 пайызға жоғары, - деді А.Досжанов.
Оның айтуынша, тексеріс барысында 79 құқық бұзушылық (2025 жылы осы уақытта – 53) анықталса, соның 71-і (49) еңбек қатынастары, 8-і (4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласына қатысты болды.
– Анықталған бұзушылықтар бойынша 52 (2025 жылы үш айда – 37) нұсқама беріліп, 3,806 млн теңгеге 19 айыппұл салынды. Өткен жылы осы мерзімде 5,249 млн теңгеге 22 айыппұл салынған еді. Жыл басынан бері сонымен қатар 19 кәсіпорында 35,779 млн теңге көлеміндегі жалақы берешегі өтеліп, 25 жұмыскердің құқықтары қорғалды. Бұл өз кезегінде еңбек даулары мен жанжалдардың алдын алуға ықпал етті, - деп қосты департамент басшысы.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын БҚО-да еңбек инспекторларының тексерісінен кейін 235 заңбұзушылық анықталғанын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ БҚО-да жазатайым оқиғалар салдарынан 11 адам зардап шекті.