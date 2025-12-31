KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:19, 31 Желтоқсан 2025

    4 облыстағы 5 республикалық жолда көлік қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM - ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты төрт облыста жол жабылғанын хабарлады.

    Движение на двух участках автодорог в ЗКО возобновили
    Фото: Pexels

    Бүгін, 31 желтоқсан сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты 4 облыстағы 5 республикалық маңызы бар автомобиль жолында көлік қозғалысына шектеу қойылған:

    Батыс Қазақстан облысы: 

    - «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 189-492 шақырым аралығы (Атырау облысының шекарасынан Орал қаласына дейін);

    - «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 273-526 шақырым аралығы (Барбастау ауылынан Ақтөбе облысының шекарасына дейін).

    Жетісу облысы:

    - «Үшарал – Достық» автожолының 84-164 шақырым аралығы (Көктұма ауылы – Достық стансасы).

    Ақтөбе облысы:

    - «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 526-610 шақырым аралығы (Батыс Қазакстан облысының шекарасынан Қобда елді мекеніне дейін). 

    Атырау облысы:

    - «Ақтөбе – Орал – РФ шекарасы» автожолының 179-189 шақырым аралығы (Индербор кентінен Батыс Қазақстан облысының шекарасына дейін).

    Қазір республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 762 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.

    Айта кетейік, Астанада көктайғақ салдарынан 100-ден астам жол-көлік оқиғасы болған.

    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
