5 қарашада қандай жолдар жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы жолдағы қазіргі жағдай туралы ақпарат берді.
5 қарашадағы жағдай бойынша көлік қозғалысы бірнеше өңірде шектелген.
Шығыс Қазақстан облысында сағат 08:00-ден бастап тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысына Осиновский асуында уақытша шектеу енгізілді. Шектеу «Өскемен — Алтай — Катонқарағай — Рахман қайнары» автожолының 46–66-шақырымындағы (Северное ауылы — Серебрянск қаласы) учаскесінде сақталады.
Бұл шара таулы жерде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданып, қыс маусымы аяқталғанға дейін сақталады.
Түркістан облысында А-15 автожолының («Джизак — Гагарин — Жетісай — Киров — Қызыләскер — Сарыағаш — Абай — Жібек жолы») 175-183-шақырымындағы, Келес ауданы аумағындағы учаскеде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көлік көптігіне байланысты бұл жерде 10 қарашаға дейін уақытша шектеу енгізілген.
Ауа райы
5 қараша күні Қостанай, Алматы, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе және Павлодар облыстарында, сондай-ақ Жетісу облысында жаңбыр мен қар жауып, кей жерлерде көктайғақ болады.
Жүргізушілерге жолда абай болып, жылдамдықты асырмауға және ауа райының қолайсыздығын ескеруге кеңес берілді.
Айта кетейік, Алматыда түнде жауған қардан кейін 17 жол апаты тіркелді.