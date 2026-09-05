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    5 қыркүйекте Қазақстанның таулы аймақтарында жаңбыр мен қар жауады

    АСТАНА. KAZINFORM – 5 қыркүйекте Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады, ал оңтүстік-шығыстағы таулы аудандарда жаңбыр мен қар жауады, деп хабарлайды «Қазгидромет» РМК.

    бұршақ
    Фото: Kazinform

    Синоптиктердің болжамынша, кең ауқымды антициклон еліміздің басым бөлігіне әсер етеді. Тек республиканың оңтүстік-шығысы мен батысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты найзағай ойнап, жаңбыр жауады.

    Түнде оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде түседі.

    Еліміздің батысында, оңтүстігінде және шығысында жел күшейеді. Оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болжанады. Шығыс, оңтүстік-шығыс және орталық аймақтарда түнде және таңертең тұман түседі.

    – Түнде Шығыс Қазақстан облысының таулы аудандарында 2 градус үсік күтіледі, – делінген «Қазгидромет» болжамында.

    Сонымен қатар бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары болады. Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарының солтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысы мен солтүстік-батысында, Маңғыстау облысының орталығында, Қарағанды облысының орталығы мен шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.

    Алматы және Жетісу облыстарының солтүстігінде, Ақмола облысының солтүстігі мен оңтүстік-батысында, Солтүстік Қазақстан облысының шығысы мен оңтүстігінде де жоғары өрт қаупі күтіледі.

    Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Ақтөбе және Ұлытау облыстарында төтенше өрт қаупі сақталады.

    Сондай-ақ Қостанай облысының оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Алматы облысының батысы, шығысы мен орталығында, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында төтенше өрт қаупі болжанады.

    Айта кетейік, бүгін 15 өңірде күн райына байланысты ескерту жарияланды.

    Жаңбыр Қазгидромет Ауа райы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар