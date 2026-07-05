5 шілде. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 5 шілдеге арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
Ұлттық домбыра күні
2018 жылдың 13 маусымында Ұлттық домбыра күні бекітілді. Бұл мерекені жыл сайын шілденің бірінші жексенбісінде атап өту туралы шешім қабылданды.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында домбыра ұлттық мәдениетті әлемге танытудың символына айналды. ЮНЕСКО шешімімен бұл көне музыкалық аспап пен күйлер адамзаттың материалдық емес мұрасы тізіміне енді.
Теңіз және өзен көлігі қызметкерлері күні
Мемлекет басшысының жарлығымен шілденің бірінші жексенбісінде атап өтілетін Жұмысшы мамандықтары жылында теңіз және өзен көлігі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі белгіленді. Теңіз көлігі саласында 5000-нан астам маман жұмыс істейді. Олардың қатарында кеме экипажының мүшелері, капитандар, штурмандар, инженерлер, ботсмендер, матростар, теңізшілер, теңіз портының жұмысшылары (стейвердорлар), порт диспетчерлері, ұшқыштар, порт күзетшілері және басқа да көптеген мамандықтар бар. Қазақстан Халықаралық теңіз ұйымының (IMO) мүшесі ретінде халықаралық теңіз стандарттарын енгізуге міндеттенеді және қазақстандық теңізшілердің біліктілігі халықаралық деңгейде танылған.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1952 жылы Өскемен педагогикалық институты (қазіргі университет) құрылды. 2003 жылғы қазанда ҚР Үкіметінің қаулысымен оқу орнына ғалым, тіл маманы-түркітанушы Сәрсен Аманжоловтың есімі берілді.
1961 жылы Жетібайда №6 ұңғыдан қуатты мұнай фонтаны атқылады. Бұл дата Маңғыстау мұнайының ашылған жылы саналады. Ондағы тәуліктік мұнай қуаты еліміз ойынша ең жоғары көрсеткішке жетті.
1998 жылы Астанада Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресейдің бірінші Президенті Борис Ельцин ҚР мен РФ арасындағы Мәңгілік достық пен ынтымақтастық туралы Шартқа қол қойды.
2000 жылы «2000 жыл – мәдениетті қолдау жылы» деп жариялануына орай, сонымен қатар астананы әлеуметтік-мәдени дамыту мақсатында және көрнекті қазақ әншісі Күләш Байсейітованың атын мәңгі есте сақтау үшін К.Байсейітова атындағы опера және балет театрына Ұлттық театр мәртебесін беру туралы Жарлық шықты.
2000 жылы Атырау қаласының орталық алаңына түркі тектес мәмлүктер арасынан шыққан, Мысырды билеген сұлтан, ортағасырлық Мысырдың аса ірі әскери және мемлекет қайраткері Бейбарыс сұлтанға арналған ескерткіштің ашылу салтанаты өтті.
2001 жылы Ақмола облысы Щучье қаласындағы Кадет корпусы ғимаратының алдында қазақтың ұлы ғалымы, шығыстанушы, тарихшы, этнограф, географ, фольклортанушы, ағартушы-демократ Шоқан Уәлихановтың ескерткіші ашылды.
2007 жылы елордада Бөгенбай батырдың ескерткіші ашылды. Ескерткіш Сарыарқа мен Бөгенбай батыр көшелерінің қиылысында орналасқан. Салтанатты шараға қала әкімінің орынбасары Ермек Аманшаев, Парламент Сенатының депутаты Өмірбек Байгелді және Кәкімбек Салықов, Алдан Смайлов, Мырзатай Жолдасбеков сынды жазушылар қатысты. Қаракөк граниттен жасалған ескерткіштің жалпы биіктігі – 11,3 метр. Авторы – мүсінші, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Тоқтар Ермеков. Бөгенбай батыр (1680-1775/1776) – XVIII ғасырдағы қазақ халқының даңқты қолбасшыларының бірі, жоңғар басқыншыларына қарсы азаттық күресін ұйымдастырушы.
2010 жылы астанада өткен Еуразиялық экономикалық қоғамдастық мемлекетаралық кеңесінің 27-мәжілісінен кейінгі Мемлекет басшыларының бірлескен мәлімдемесінде Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь, Қазақстан және Ресей Кеден одағы құрылғанын жариялады.
2013 жылы астана Әділет департаменті жаңа қоғамдық бірлестік – «Ғарышты дамыту институтын» тіркеді. Оның президенті болып Талғат Мұсабаев тағайындалды. ҒДИ ҚБ-ныңбасты міндеті – Қазақстан Республикасында ғарыш саласын қалыптастыруда мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға белсенді қолғабыс ету.
2017 жылы Астанаға алғаш рет Омбы облысыныңтарихи архивінен Кенесары ханға қатысты құжаттар жеткізілді. Әрқайсысы 10-15 парақты қамтитын 40 құжат әкелінді. Онда Омбы және Ақмола облыстарының тарихы жайында құнды мәліметтер жинақталған. Омбы облысы архивінде жалпы 2 миллионнан астам материал сақтаулы.
2017 жылы АҚШ-тың Филадельфия қаласында «World Open 2017» ірі халықаралық турнирі өтті, оған қазақстандық шахматшы Жансая Әбдімәлік қатысты. Турнирде барлығы 216 шахматшы сайысқа түсті. Оның 33-і – ерлер гроссмейстері, 26-сы – ерлер арасында халықаралық шебер.
2017 жылы Астанада қуаты 50 кВт электрмобильдерді қуаттауға арналған алғашқы өндірістік станция ашылды. Compass ЖҚС + express market кешенінің жаңа автожанармай құюстанциясы ҚР-да бұрыннан бар станциялардан ерекшеленеді. Себебі АВВ компаниясының Terra 53 моделінің жылдам қуаттау станциясы барлық типтегі электромобильдерді 10-30 минут ішінде 80%-ға дейін қуаттауға мүмкіндік береді.
2018 жылы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Ақтауда Қазақ ССР халық әртісі, қазақ халқының ұлы актері Нұрмұхан Жантөриннің ескерткіші ашылды.
2018 жылы Астанада Қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығында «Астана – Алашарманы» тақырыптық көрмесі ашылды. Уақытша көрмені ұлттық орталық Павлодар облысының «Бұқар жырау атындағы әдебиет және өнер музейімен бірлесіп ұйымдастырған.
2021 жылы Жезқазған қаласында қазақтардың жоңғарлармен атақты шайқастарының бірі болған жерде «Білеуті» этноауылының ашылуы болды. Жобаның басты бастамашысы «Көбес-Өтеу» қоғамдық ұйымының жетекшісі және жергілікті музейдің бас суретшісі Кешубай Байділдин.
- Бұл идеяны екі жылдан астам уақыт бойы көтеріп келемін. Басты мақсат - ұлттық құндылықтарды, салт-дәстүрді, қолөнерді жаңғырту. Біз үшін жастардың ұлтына, жеріне, тарихына деген сүйіспеншілігін ояту, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіру маңызды, - деді ол.
2021 жылы Астанада А.Янушкевич пен А.Пушкин көшелерінің қиылысында «Құтқарушылар саябағы» саябағы ашылды. Саябақ абаттандыру жұмыстары жүргізілді, олардың еңбектері ерлікке толы. Қызметтік міндетін орындау кезінде қаза тапқан қызметкерлер қанша.
2024 жылы ел Үкіметі сейсмологиялық саланы дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекітті. Құжатта айтылғандай, Қазақстанда сейсмикалық аймақтарға бөлудің 15 картасы әзірленетін болады. Бұл еліміздің сейсмикалық қауіпті аймақтарындағы жер сілкінісі көздерінің 70 пайызын болжауға мүмкіндік береді.
2024 жылы «Jibek Joly» телеарнасы қазақ-қытай қарым-қатынасы туралы «Мәңгілік достық» деректі фильмін жарыққа шығарды. Деректі фильм Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға келген Қытай Төрағасы Си Цзиньпиннің мемлекеттік сапары туралы баяндайды.
2025 жылы Қазақстан нарығына жаңа тасымалдаушы China Eastern Airlines кірді. China Eastern Airlines Шанхайдан Алматыға алғашқы тікелей рейсін орындады. Бұл China Eastern Airlines компаниясының Орталық Азияға алғашқы бағыты. Шанхайдан Алматыға рейстер аптасына үш рет — дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері — Airbus A321Neo ұшағымен орындалады.