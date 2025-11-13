500 мыңнан аса талапкер емтихан тапсыратын күні Кореяда әуе қатынасы шектелді
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік Кореяда 500 мыңнан астам талапкер емтихан тапсыруға байланысты әуе рейстері уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Оңтүстік Кореяда бейсенбі күні 500 мыңнан астам талапкер жоғары оқу орындарына түсуге арналған күрделі ұлттық емтихан тапсырды. Осыған байланысты полиция олардың емтихан орындарына уақытында жетуін қамтамасыз ету үшін арнайы шаралар қабылдады.
Бұл елдегі жетекші университеттерге түсуге мүмкіндік беретін ұлттық емтихан тапсырушылар саны соңғы жеті жылдағы ең жоғары деңгейге жеткен. Көпшілігі 2007 жылы туғандар, ол кезде туу көрсеткіші артқан болатын — бұл кезең балалы болуға қолайлы жыл деп есептелген.
Ағылшын тілі пәні бойынша тест кезінде ел аумағында 35 минутқа әуе рейстеріне тыйым салынды (төтенше жағдайлардан басқа). Сонымен қатар банктер мен мемлекеттік мекемелер қызметкерлеріне жолдағы кептелістерді болдырмау үшін жұмысты бір сағатқа кеш бастауға нұсқау берді.
Бұл шешім 140 рейске, оның ішінде 65 халықаралық бағыттағы ұшулар мен қонуларға әсер етті. Ұшу бақылау деректері көрсеткендей, кейбір ұшақтар әуежай үстінде айналып ұшуға мәжбүр болған, өйткені Көлік министрлігі 3 000 метрден төмен биіктікте ұшуға шектеу қойған.
Қаржы нарықтары мен кеңселер де әдеттегіден бір сағат кеш ашылды — бұл талапкерлердің сағат 9:00-де басталатын ұлттық емтиханға уақытында келуін қамтамасыз ету үшін жасалған шара. Бұл емтихан Оңтүстік Кореядағы аса бәсекелі қоғамда табысқа жетудің шешуші қадамы болып саналады.
Емтихан күні Оңтүстік Кореяда бірнеше дәстүрлі ырым-тыйымдар бар. Мысалы, студенттердің сәтсіздікке ұшырамауы үшін теңіз шөбінен жасалған балдыр сорпасын ішпеу керек деп саналады. Сол себепті емтихан күні бұл тағам мәзірге қосылмайды.
Биылғы жылы 554 174 адам тіркелген, бұл өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға көп және 2019 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш. 2007 жылы елде 496 мың бала дүниеге келген — бұл 1990-жылдардың ортасынан бері жалғасқан туу деңгейінің төмендеуін уақытша тоқтатқан кезең болған.
Айта кетсек, Оңтүстік Корея — дүниежүзіндегі ең тез қартайып жатқан қоғамның бірі.
Осыдан бұрын Оңтүстік Корея президенті туу көрсеткішін арттырудың тиімді тәсілін ұсынғанын жазған едік.