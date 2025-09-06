6 қыркүйекке арналған доллар, еуро және рубль бағамы
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астанадағы, Алматыдағы және Шымкенттегі айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.
Kurs.kz дерегінше, Алматыдағы айырбастау орындарында орташа бағам мынадай:
• доллар: сатып алу – 537,85 теңге, сату – 539,90 теңге;
• еуро: сатып алу – 627,49 теңге, сату – 631,63 теңге;
• рубль 6,52 – 6,64 теңге аралығында сатылып жатыр.
Астанада:
• доллар: сатып алу – 535,10 теңге, сату – 540,04 теңге;
• еуро: сатып алу – 623,94 теңге, сату – 633,94 теңге;
• рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,67 теңге.
Шымкентте:
• доллар: сатып алу – 536,66 теңге, сату – 539,66 теңге;
• еуро: сатып алу – 625,20 теңге, сату – 629,98 теңге;
• рубль: сатып алу – 6,58 теңге, сату – 6,65 теңге.
Ресми бағам демалыс күндеріне былай бекітілді:
• 1 доллар – 537,91 теңге;
• 1 еуро – 628,87 теңге;
• 1 рубль – 6,6 теңге.
Еске салайық, 5 қыркүйектегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 537,91 теңге болып, 2,11 теңге арзандады.