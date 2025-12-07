6 млрд доллар: Моңғолияның мемлекеттік валюта резервтері тарихи шегіне жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолияның кредиттік рейтингісінің өсуі және сыртқы қаржыландыруға қолайлы жағдайлардың қалыптасуы нәтижесінде 2 желтоқсандағы жағдай бойынша мемлекеттік валюта резервтері 6 014,20 млн АҚШ долларын құрап, тарихи максимумға жетті. Бұл туралы Монцамэ жазды.
Моңғолия Ұлттық банкі хабарлағандай, мемлекеттік валюта резервтерінің өсуі ұлттық экономика мен қаржы нарықтарының тұрақтылығын арттыру, Ұлттық банктің мақсаттарын қолдау және тугрик тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін маңызды.
Моңғолиядағы тау-кен өнеркәсібінің өнімін өндіру мен экспорттың жедел өсуі төлем балансын, сыртқы сауданы және шетел валютасының банк жүйесі арқылы ағымын арттырды. Моңғолия үкіметі мен Ұлттық банк негізгі экономикалық шарттарға сәйкес сыртқы нарықтарда шығарылған облигацияларды қайта қаржыландыру және ірі шетелдік қарыздарды өтеу арқылы қарызды тиімді басқаруды сәтті жүзеге асырып келеді.
