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    6 шілде. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн

    Бүгін, 6 шілде күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.

    күнтізбе, туған күн
    Фото: Pixabay

    63 жыл бұрын (1963) VIII шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Экономикалық реформа және аймақтық даму комитетінің мүшесі Лұқбек Шабданұлы ТҰМАШИНОВ дүниеге келді.

    Лұқбек Шабданұлы ТҰМАШИНОВ
    Фото: ҚР Парламенті Мәжілісі

     

    Шығыс Қазақстан облысының Үлкен-Нарын ауданында дүниеге келген. Нежин педагогикалық институтын (1985) «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» мамандығы бойынша бітірген.

    Еңбек жолы: Жұлдыз ауылындағы мектепте мұғалім; аудандық партия комитетінің ұйымдастыру бөлімінің нұсқаушысы (1987); аудандық комсомол ұйымының басшысы (1989-1991); аудандық сатып алу мекемесінің басшысы, аудандық тұтынушылар одағы (1992); «Шарапат» сақтандыру компаниясы филиалының директоры (1996); «Элхон» ЖШС директоры (2004); Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының депутаты (2011).

    2023 жылдың наурыз айынан бері қазіргі қызметінде.

    «Құрмет» (2011), «Парасат» (2018) ордендерімен марапатталған.

    45 жыл бұрын (1981) Қарағанды ​​облысы мемлекеттік сатып алу басқармасының бастығы Елнар Бекенұлы УАХИТОВ дүниеге келді.

     

    Елнар Бекенұлы УАХИТОВ
    Фото: Gov.kz

    Қарағанды ​​облысында туған. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды ​​мемлекеттік университетін бітірген. ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын бітірген.

    Еңбек жолы: «Қарағанды ​​Жылу» ЖШС логистика бөлімінің маркетинг және сапа жөніндегі менеджері, «Караганда Тех Сервис» ЖШС директоры (2003-2005); «Маркетингтік және аналитикалық зерттеулер орталығы» АҚ өкілдігінің консультанты, Астана қаласы (2005-2006); «Қарағанды ​​облысы әкімінің аппараты» ММ облыс әкімінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері жөніндегі орынбасарының бас маман-кеңесшісі міндетін атқарушы (2006); Қарағанды ​​облысы әкімінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері жөніндегі бас маманы — кеңесшісі (2006-2007);

    «CNRG Capital» ЖШС өкілдігінің директоры, Астана қаласы (2008); «Қарағанды ​​облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары (2008-2009); Қарағанды ​​облысы әкімі аппаратының ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі (2009-2010);

    Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің кеңесшісі (2010); «Қарағанды ​​облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары (2010-2011); «Қарағанды ​​облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ көлік және коммуникация бөлімінің басшысы (2011-2013); «Шахтинск қаласы әкімінің аппараты» ММ Шахтинск қаласы әкімі орынбасарының міндетін атқарушы (2013-2014); Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары (2013-2017); Астана қаласы Есіл ауданы әкімінің орынбасары (2017-2019); Астана қаласы Есіл ауданы әкімінің орынбасары (2019-2025).

    2025 жылдың наурыз айынан бастап қазіргі қызметінде.

    43 жыл бұрын (1983) «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары — Басқарма мүшесі Ғалым Үсен АСҚАРҰЛЫ дүниеге келді.

    Ғалым Үсен АСҚАРҰЛЫ
    Фото: Kazinform

    Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген. Осака университетін (2008) экономика және бизнес бакалавры дәрежесімен; Гарвард университетін (2023) мемлекеттік басқару магистрі дәрежесімен бітірген.

    Еңбек жолы: Simplex Inc. компаниясының аға қызметкерлері, Токио, Жапония (2008-2011); «Адам ресурстарын дамыту орталығы» АҚ Мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру бөлімінің бастығы (2009-2010); Simplex Inc. компаниясының кеңесшісі, Токио, Жапония (2012-2014); Simplex Inc. компаниясының аға кеңесшісі, Токио, Жапония (2015); Deloitte Tohmatsu Consulting LLC компаниясының менеджері, Токио, Жапония (2016-2018); «Адам ресурстарын дамыту орталығы» АҚ бас сарапшысы (2019); Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Мемлекеттік қызметтерді талдау және дамыту департаментінің директоры (2019-2020 жылдың тамызы); BI Innovations ЖШС корпоративтік шешімдерді цифрландыру департаментінің директоры (2020 — 2021).

    2023 жылдың тамыз айынан бастап қазіргі қызметінде.

    Күнтізбе Туған күн
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
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