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    6 шілдеде Азия чемпионатында екі қазақстандық боксшы шаршы алаңға шығады

    АСТАНА. KAZINFORM — Индонезия астанасы Джакартада өтіп жатқан U19 және U23 Азия чемпионатының екінші жарыс күнінде 23 жасқа дейінгі санаттағы қос боксшымыз дебют жасайды.

    Асылхан Кошербай
    Фото: ҰОК

    Күндізгі сессия. 10:00 (Қазақстан уақыты)

    14-жұп. 65 келі. 1/8 финал
    Асылхан Көшербай - Дечен Доржи (Бутан)

    Кешкі сессия. 15:00 (Қазақстан уақыты)

    4-жұп. 60 келі. 1/8 финал
    Нұрасыл Төлебек - Дамир Мубалихонов (Тәжікстан)

    Айта кетелік Қазақстан бокс құрамасы халықаралық оқу-жаттығу жиынына аттанған еді.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар