60 жылда алғаш рет: Жапония премьер-министрі парламентті таратты
АСТАНА. KAZINFORM – Жұма күні парламенттің кезекті сессиясының басында Жапония парламенттің төменгі палатасы – Өкілдер палатасын таратты, деп хабарлайды Kazinform.
Жұма күні таңертең Жапония премьер-министрі Санаэ Такаичидің министрлер кабинеті 465 орындық палатаны тарату жоспарын мақұлдады. Премьер-министрлер төменгі палатаны таратуға құқылы болғанымен, бұл төменгі палата парламенттің кезекті сессиясының басында таратылған 60 жылдағы алғашқы жағдай.
Jiji Press хабарлауынша, министрлер кабинетінің келесі отырысында үкімет төменгі палатаға жалпы сайлауды 8 ақпанда өткізу туралы шешім қабылдады. Осылайша сайлау төменгі палата таратылғаннан кейін 16 күннен соң өткізіледі, бұл - Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан бері ең қысқа мерзім. Бұл шешім сайлаушыларға бәсекелес саяси ұсыныстарды бағалауға аз уақыт қалдырғаны үшін сынға алынды. Ресми сайлау науқаны келесі сейсенбіде басталуы тиіс.
Қазіргі заң депутаттардың өкілеттік мерзімі 2028 жылы аяқталатындықтан премьер-министр Санаэ Такаичи сайлау өткізу туралы шешімін қазан айында басталған премьерлігіне және сол айда құрылған Либералдық-демократиялық партиясы мен Жапония инновациялық партиясының жаңа билеуші коалициясына қоғамдық қолдау алмағанымен түсіндірді.
