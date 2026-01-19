Жапония Премьер-Министрі парламенттің төменгі палатасын тарату туралы шешім қабылдады
АСТАНА.KAZINFORM - Жапония Премьер-Министрі Санаэ Такаичи 23 қаңтарда парламенттің төменгі палатасын таратып, жалпыұлттық сайлау өткізетінін мәлімдеді.
Бұл сайлау Такаичи 21 қазанда елдің алғашқы әйел премьер-министрі болып сайланғаннан бергі алғашқы сайлау болады.
Сайлауда Такаичи өз кабинетінің жоғары рейтингін пайдаланып, оның «жауапкершілікті, бірақ агрессивті» фискалдық саясаты мен билеуші коалицияның жаңа құрылымына қоғамдық қолдау алуға үміттенеді.
Жапония Конституциясына сәйкес, төменгі палатаның мүшелері төрт жылдық мерзімге сайланады.
Kyodo агенттігінің хабарлауынша, Такаичи үкіметі қиындықтарға тап болып жатыр. Себебі оның Либерал-демократиялық партиясы қиындыққа тап болып отыр. Бұл оны заң қабылдау үшін оппозициялық партиялармен ынтымақтастық жасауға мәжбүр етеді.
Оппозициялық партиялар премьер-министрдің мерзімінен бұрын сайлау өткізу жоспарын сынға алып, бұл шешім саяси мүдделерге негізделген және сәуірде басталатын 2026 қаржы жылының бюджетін уақытылы бекітуге қауіп төндіреді деп мәлімдеді.
Бұған дейін парламенттің төменгі палатасының таратылуы мүмкін деген қауесеттер аясында иеннің АҚШ долларына шаққандағы бағамы 158-ге дейін төмендеп, 2024 жылдың шілдесінен бері ең төменгі көрсеткішке жеткені хабарланған болатын.