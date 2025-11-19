63 мың ЖРВИ жағдайы: Қарағанды облысында респираторлық вирустардың белсенді таралуы байқалды
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM — Қарағанды облысында маусымдық жұқпалы аурулар өсім көрсетіп, сырқаттанғандардың басым бөлігін балалар құрап отыр. Дәрігерлер тұмау мен өзге де респираторлық вирустардың белсенді айналымына алаңдаушылық білдіріп, вакцинацияның маңызын қайта еске салды.
Балалар арасындағы сырқаттың артуы және маусымдық тұмаудың таралуы
Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, 1 қазан мен 13 қараша аралығында 63 251 ЖРВИ жағдайы анықталды. Жұқтырғандардың 56%-ы — 14 жасқа дейінгі балалар. Зертханалық тексерулер де балалар арасындағы сырқаттанушылық деңгейінің жоғары екенін растап отыр.
Өңірде тұмаудың А (H3N2) типіндегі 35 жағдайы тіркелді. Бұл — жыл сайын күз-қыс маусымында кең таралатын дәстүрлі вирустық қосалқы түр. Ауырғандардың 83%-ын балалар құрайды, олардың бәрі вакцина алмаған.
Дәрігерлер вирустың жаңа штамм еместігін, ал оның симптомдары классикалық тұмауға тән белгілермен толық сәйкес келетінін атап өтеді: дене қызуының күрт көтерілуі, бас пен бұлшықеттердің ауыруы, қалтырау және әлсіздік.
Өңірде таралған басқа вирустар
Эпидемиологтар биыл тұмаудан өзге респираторлық инфекциялардың да қарқынды айналымын тіркеп отыр.
Тұмауға жатпайтын инфекцияларға зерттелген 389 үлгінің 59%-ы оң нәтиже берген. Ең жиі анықталған вирустар:
- риновирус — 40%,
- парагрипп — 19%,
- боковирус — 11%,
- аденовирус — 8%,
- респираторлық синцитиалды вирус — 1,2%,
- бұдан бөлек, өзге де респираторлық қоздырғыштар кездеседі.
ДДСҰ-ның болжамына сәйкес, биылғы маусымда A (H1N1), A (H3N2) және B штаммдары басым болады. Бұл штаммдардың барлығы қазіргі вакциналардың құрамына енгізілген, сондықтан екпе аурудың ауыр асқынуларының алдын алуға мүмкіндік береді.
Мектептердегі мониторинг және алдын алу шаралары
Білім беру ұйымдарында оқушылар мен педагогтердің қатысуы және денсаулық жағдайы күн сайын бақылауда. Бір сыныптағы сырқаттанушылық деңгейі 10%-дан аспайды, сондықтан мектептерді жаппай қашықтан оқыту форматына көшіру жоспарда жоқ.
Мектептерде, медициналық ұйымдарда және балалар мекемелерінде сүзгілер жұмыс істейді: ЖРВИ немесе тұмау белгілері байқалған адамдар үйіне немесе дәрігерге жіберіледі.
Қазіргі таңда облыста 143 686 адам вакцина алған. Бұл — облыс халқының 12%-ы. Вакцинациялау науқаны жалғасып жатыр.
Өзіңізді және балаларыңызды қорғау жолдары: санитарлық қызметтің ұсынымдары
Санитариялық қызмет мамандары тиімді профилактикалық шараларды ұстануға кеңес береді:
- адамдар көп жиналатын, әсіресе жабық орындарға баруды шектеу;
- ауру белгілері бар адамдармен байланысты азайту;
- қол гигиенасын сақтау — қолды жиі және мұқият жуу, антисептик пайдалану;
- үй-жайларды тұрақты желдетіп, ылғалды тазалау жүргізу;
- С дәруменіне бай тағамдарды тұтыну;
- алғашқы белгілер байқалса, өзін-өзі емдеуден бас тартып, дәрігерге жүгіну.
Мамандардың айтуынша, уақытылы вакцинация мен қарапайым сақтық шаралары респираторлық инфекциялар маусымында денсаулықты қорғаудың ең сенімді тәсілдерінің бірі болып қала береді.
Осыған дейін ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Әсел Қыдырәлиева елімізде жаңа тұмау штамы тарап жатқан жоқ және эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп мәлімдеген болатын.