7 ақпан. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 7 ақпан күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
77 жыл бұрын (1949) актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан мемлекеттік премиясының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы ҚАЗАҚБАЕВА дүниеге келді.
Алматы облысының тумасы. 1966-1968 жылдары М.Әуезов атындағы академиялық драма театры жанындағы студияның актерлік бөлімінде, 1994-1996 жылдары Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын (бұрынғы Алматы мемлекеттік театр көркем сурет институты) «драма және театр актрисасы» мамандығы бойынша білім алды.
Еңбек жолы: 1969-1978 жылдары Оңтүстік Қазақстан облыстық қазақ драма театрында актриса. 1978 жылдан Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актрисасы.
1984 жылы Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының иегері атанды. 1992 жылы Елбасының жарлығымен «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі» құрметті атағымен марапатталды. 2005 жылы «Ерен еңбегі үшін медалі», 2011 жылы «Құрмет ордені», 2016 жылы «ҚР Тәуелсіздігіне — 25 жыл» мемлекеттік мерекелік медалімен марапатталған.
62 жыл бұрын (1964) Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының судьясы Арыстанбек Сағатбекұлы СТЫБАЕВ дүниеге келді.
Еңбек жолы: 1996-2006 жылдары Талдықорған облыстық сотының судьясы, 2006-2020 жылдары Алматы облыстық сотының судьясы қызметін атқарды. ҚР Жоғарғы соты жанындағы Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия мүшесі.
Қазіргі қызметін 2020 жылдың ақпан айынан бастап атқарып келеді.
55 жыл бұрын (1971) «АЛМЭКС» Холдинг тобы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Жомарт Досанқұлұлы НҰРАБАЕВ дүниеге келді.
Қазақ мемлекеттік басқару академиясын экономист мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолы: 1999-2000 жылдары Алматы қаласы Жетісу ауданы бойынша салық комитеті төрағасының орынбасары, 2000 жылы Алматы қаласы Алмалы ауданы бойынша салық комитеті төрағасының орынбасары, 2000 жылы Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша салық комитеті төрағасының орынбасары болып қызмет атқарды.
2000-2003 жылдары «ТрансОйлИнвестментс» ЖШС қаржы директоры, «Евразия Грэйн» ЖШС директоры, «Каскор Консалтинг» ЖШС директоры, «Самал Инвест» ЖШС директоры қызметінде болды. 2003-2005 жылдары «Фирма АЛМЭКС» ЖШС қаржы директоры, 2005-2007 жылдары «Алмэкс Холдинг тобы» АҚ қаржы директоры, 2012-2014 жылдары «АЛМЭКС» Холдинг тобы» АҚ басқарма төрағасы, 2007-2014 жылдары «АЛМЭКС» Холдинг тобы» АҚ төрағасының орынбасары, басқарма мүшесі қызметінде болды. 2023 жылы — «Халық банкі» АҚ (Халық банкі) директорлар кеңесінің мүшесі, «АЛМЭКС» Холдинг тобының» өкілі.
53 жыл бұрын (1973) Шымкент денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қайрат Жақыпұлы ҚАЛИБЕКОВ дүниеге келді.
Түркістан облысының Қызылқұм ауданында дүниеге келген. С. Д. Асфендияров атындағы Алматы мемлекеттік медицина институтын «Жалпы медицина» мамандығы бойынша (1996), Қазақстан Халықтар достығы университетін «Экономика» мамандығы бойынша (2008) бітірген.
Еңбек жолы: Шымкент қаласындағы амбулаториялық хирургия, травматология және гинекология орталығында хирург (1997-1999); Арыс қаласындағы орталық аудандық ауруханада хирург (1999-2001); Алматы қаласындағы А. Сызғанов атындағы Ұлттық хирургия орталығында радиолог, аға ғылыми қызметкердің міндетін атқарушы (2003-2004); Сайрам орталық аудандық ауруханасының бас дәрігері (2004-2014); Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары (2014-2016); Ақсу кент Сайрам аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері (2016-2017); Аман Болсын атындағы медициналық орталықтың директоры (2017-2018); Алматы қалалық жедел медициналық көмек қызметінің экономикалық мәселелер жөніндегі бас дәрігерінің орынбасары (2018-2019); Республикалық медициналық қолдау орталығының директорының орынбасары (2019); Аман Болсын атындағы медициналық орталықтың бас дәрігері (2019); Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Шымкент филиалының бас сарапшысы (2019-2021); № 9 қалалық емхананың бас дәрігері (2021-2023); № 1 қалалық клиникалық аурухананың бас дәрігері (2023-2025).
2025 жылдың қазан айынан бастап қазіргі қызметінде.