    09:18, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    7 наурызда республика бойынша қай жолдар ашық, қайсысы жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    сопровождение скопившегося транспорта на трассах
    Фото: Ақмола облыстық Полиция департаменті

    Ұлттық компанияның мәліметінше, 2026 жылғы 7 наурыз сағат 08:30-дағы жағдай бойынша келесі учаскелерде барлық автокөлік түрлері үшін қозғалыс ашылды:

    Ақтөбе облысы

    • «Ақтөбе — РФ шекарасы (Әлімбет өткізу бекеті)» автожолының 39-136-шақырым аралығы (Ш. Қалдаяқов ауылы – Әлімбет шекаралық өткізу пункті).

    Сонымен қатар келесі учаскеде тек жеңіл автокөліктердің қозғалысына рұқсат етілген:

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776-1153-шақырым аралығы (Ақтөбе қаласы – Ырғыз ауылы).

    Қостанай облысы

    • «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 8-218-шақырым аралығы (Тобыл қаласы – Октябрьское ауылы);

    • «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» автожолының 418-539-шақырым аралығы (Қарабалық кенті – Қостанай қаласы).

    Еске салайық, синоптиктер Қазақстанның барлық дерлік өңірінде ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.

    Елдің басым бөлігінде қар аралас жаңбыр жауып, тұман түседі.

