    16:35, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    700 бағдарлама жабылады: Қазақстанда жоғары білім жүйесі жаңарады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда жоғары білім беру жүйесіне ауқымды өзгерістер енгізіліп, оқу бағдарламалары қайта қаралады. Бұл туралы Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді.

    Коллаж: Kazinform/Canva

    Министрдің айтуынша, білім беру сапасын арттыру бағытында нақты шаралар қолға алынған. Соның бірі — білім мазмұнын еңбек нарығының сұранысына бейімдеу.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — «Жаңа мамандықтар атласы» жобасы аяқталды. Енді әр өңірде еңбек нарығына қажетті мамандықтар айқындалды. Соған сәйкес 8 мыңнан астам білім беру бағдарламасы қайта қаралады. Оның шамамен 700-і жабылады, — деді ол.

    Министр бұл шешімдер нақты сұранысқа негізделгенін атап өтті.

    — 73 мыңға жуық кәсіпорынға сауалнама жүргізілді. Соның нәтижесінде әр өңір мен сала бойынша кадрларға деген қажеттілік анықталды. Енді білім беру мазмұны осы деректерге сәйкес жаңартылады, — деді Саясат Нұрбек.

    Сонымен қатар инженерлік білім беру жүйесіне де өзгерістер енгізіледі.

    — Инженер мамандарды даярлайтын жоғары оқу орындары практикалық оқытуға көшеді. Мысалы, Атырау мұнай және газ университетінде студенттер өндірісте тәжірибеден өтіп, нақты жұмыс үдерісіне қатысады, — деді министр.

    Бұдан бөлек, шетелдік университет филиалдарына берілетін грант құны да қайта қаралады.

    — Бұл бағытта Қаржы министрлігімен бірлесіп жұмыс жүргізіліп жатыр. Шетелдік университеттердің оқу құны әртүрлі болғандықтан, бұл мәселе жеке қарастырылады. Сонымен қатар олардың оқытушыларының кемінде 30–40%-ы негізгі университеттен келуі тиіс, — деді ол.

    Министрдің айтуынша, барлық өзгерістер осы жылдың ішінде қабылданып, жаңа оқу жылына дейін іске асырылады.

    Бұған дейін Мәжіліс депутаты аграрлық мамандық студенттерінің шәкіртақысын көтеруді ұсынған еді.

    Венера Жоламанқызы
