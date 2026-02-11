KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:26, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    700 мың тоннаға дейін дизель отыны тапшылығы бар — ЭМ

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде 700 мың тоннаға дейін дизель отыны тапшылығы бар. Бұл туралы Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев айтты.

    азс
    Фото: Алина Тулеубева/Kazinform

    — Дизель отынының тапшылығы жұмыс істеп тұрған зауыттардың қуатын арттыру және төртінші мұнай өңдеу зауытын салу есебінен шешіледі. Дегенмен, қазіргі дизель отыны тапшылығының негізгі себебі — бағасының көршілес елдермен салыстырғанда төмендігі. Кеден одағына байланысты көрші мемлекеттерден автокөліктер келіп, жанар-жағармай бекеттерінен дизель отынын құйып әкетіп жатыр. Сондықтан қазіргі ең бірінші бағыт — дизель отыны өндірісін арттыру. 1932 жылға дейін үш зауытымыз жаңғыртудан өтіп, жаңа зауыт салынғаннан кейін мәселе толық шешіледі, — деді вице-министр Мәжілістің жалпы отырысынан кейін.

    Оның дерегінше, қазіргі уақытта елімізде 650-700 мың дизель отыны тапшы. Бұл көлем көрші елдерден әкелінбек.

    — Дизель мен авиаотын бір фракциядан өндіріледі. Сондықтан дизель өндіруді арттырсақ, авиаотын өндіруді төмендету қажет болады. Бірақ, біз 50/50 ұстап отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, дизель отыны көктемгі және күзгі ауыл шаруашылығы науқанында, Қазақстан темір жолында, транзиттік автокөліктерде пайдаланылады, — деді ол.

    Бұдан бұрын жаңа автогаз құю станциялары сыйымдылықтарды жер астына орналастыруға міндеттелетіні белгілі болды.

    Тегтер:
    Энергетика Дизель ҚР Энергетика министрлігі Мәжіліс Жанармай
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар