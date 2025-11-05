7200 гектар жер дауы: Павлодар соты уәкілетті органның талабын қанағаттандырмады
АСТАНА. KAZINFORM – Павлодар облысында ауыл шаруашылығына арналған жер телімін пайдалануға қатысты дау сотта қаралып, уәкілетті органның талабы қанағаттандырылмады.
Аймақтық уәкілетті орган ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын жауапкершілігі шектеулі серіктестікке 7200 гектар егістік, жайылым және өзге де жерлерді жалға берген. Кейін орган бұл жердің 6000 гектардан астам бөлігі мақсатқа сай пайдаланылмағанын алға тартып, аталған аумақты алып қою туралы талаппен сотқа жүгінген (Жер кодексінің 65-бабы 1-тармағының 1-тармақшасы).
Бірінші сатыдағы сот жердің мақсатқа сай пайдаланылмағаны туралы жеткілікті дәлел жоқ екенін айтып, талапты қанағаттандырудан бас тартқан. Сондай-ақ орган бұзушылықтарды түзету туралы ұйғарымнан кейін жерді қайта зерттемегені анықталған.
Апелляциялық сатыда сот келесідей мән-жайларды анықтады:
- ЖШС мен фермерлік шаруашылық арасында бірлескен қызмет туралы шарт жасалған, оған сәйкес даулы аумақ 200 бас жылқы ұстауға пайдаланылған;
- 3000 гектардан астам жерге егін егілгенін растайтын құжаттар ұсынылған.
Павлодар облыстық соты бірінші сатыдағы шешімді қолдап, қосымша мыналарға назар аударды:
- берілген ұйғарымның орындалуы жөніндегі актілер жоқ;
- ауыл шаруашылығы жерлерінің ең төменгі рұқсат етілген мөлшері туралы мәлімет ұсынылмаған;
- қай бөліктердің (егістік пе, жайылым ба) алып қоюға жататыны көрсетілмеген.
Сонымен қатар, Жер кодексінің 92-94 баптарына сәйкес, жер телімінің тек бір бөлігін алып қою заңмен көзделмеген.
Осылайша, бірінші сатыдағы соттың шешімі өзгеріссіз қалдырылды. Қаулы заңды күшіне енді.
