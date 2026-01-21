78 адам қаза тапқан: түркиялықтар Grand Kartal қонақүйіндегі трагедияны еске алды
АСТАНА. KAZINFORM – Түркияда 78 адамның өмірін қиған өрттің бір жылдығына орай қаза тапқандардың туыстары мен жергілікті тұрғындар қонақүй маңына жиналып, құрбандарды еске алды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Қайғылы оқиғаға тура бір жыл толды. Болу провинциясындағы Карталкайа тау шаңғысы курортында орналасқан Grand Kartal қонақүйі алдында адамдар түнгі сағат 03:17-де – бір жыл бұрын өрт шыққан дәл сол сәтте жиналды. Қонақүй алдына қаза тапқандардың суреттері қойылып, шам жағылып, гүл шоқтары қойылды.
Марқұмдардың жақындары бір жыл өтсе де, қайғының азаймағанын айтты. Сонымен бірге оларға өртке қатысты сот ісінің шешімі үміт сыйлаған.
Қаза тапқандардың отбасылары Болу сотының үкімін әділ сот төрелігіне деген сенімді қалпына келтірудің сирек үлгісі деп бағалады. Олардың пікірінше, бұл шешім жауапсыздық сезімін жоюға болатынын көрсетті.
Туыстарының айтуынша, олардың басты әрі өзгермейтін талабы – кінәлілердің барлығы лайықты жазасын алуы және мұндай трагедияның енді ешқашан қайталанбауы.
Бұған дейін қаза тапқандардың мәйіттерін тану толық аяқталғаны хабарланған болатын. Тау шаңғысы курортындағы өрт салдарынан барлығы 78 адам, оның ішінде балалар да көз жұмды.
Кейін Grand Kartal қонақүйіндегі өртке қатысты іс бойынша сот үкімі шығарылды.