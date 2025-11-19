KZ
    14:00, 19 Қараша 2025

    8 ай бұрын жоғалған маңғыстаулықты табуға көмектескендерге 2 млн теңге берілмек

    АҚТАУ. KAZINFORM — 34 жастағы Ерлан Есмағамбетов жұмыстан шыққаннан кейін, үйіне оралмаған. Ол 17 наурыз күні Кендірлі демалыс аймағы маңындағы жұмыс орнынан бейтаныс адамның көлігіне отырған. Содан үйіне келмеген.

    Фото: Ерлан Есмағамбетовтің туыстарынан

    — Жұмыстасы үлкендеу адам. Ол «Ерланның іші ауырды, сосын мен қорыққаннан жолға шығып, жолшыбай машинаға мінгізіп жібердім» деп отыр. Ол көлік жүргізушімен бізді полиция кездестірді. Ол растады. Бірақ, жолаушы 10-15 минуттан кейін өзі түсіп қалды деп отыр. Балам ұялы телефонын жұмысында қалдырып кеткен, — дейді анасы Гүлмира Есмағамбетова. 

    3 ай өткеннен кейін Ерланның күртешесі даладан табылған. Туыстары оны біреулер құлдықта ұстап отыр ма деп күдіктенеді. 

    Фото: Ерлан Есмағамбетовтің туыстарынан

    Осы оқиға бойынша облыстық полиция депаратаменті қылмыстық іс қозғалғанын, соның аясында қажетті шаралар жүргізіліп жатқанын хабарлады. 

    — Адам жоғалу дерегі бойынша Қарақия аудандық полициясына туыстарынан арыз түскен сәттен бастап қылмыстық іс қозғалды. Тергеп-тексеру амалдары жүргізілді. Жедел іздестіру шаралары әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Ерлан Есмағамбетов іздестіру есебіне қойылып, бүкіл ел бойынша полиция бөлімдеріне бағыттама жолданып, ақпарат берілді, — делінген хабарламада. 

    Фото: Ерлан Есмағамбетовтің туыстарынан

     

    Айта кетейік, Ерлан Есмағамбетов отбасылы, 3 баласы бар. Туыстары оны тауып берген адамға 2 миллион теңге сыйақы берілетінін жеткізді.

    Бұған дейін, Павлодар облысында жоғалған аңшының бірінің мәйіті табылған болатын.

