    10:31, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    8 айда 18,1 млрд доллардың өңделген тауары экспортқа шығарылды - ҰЭМ

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаңтар-тамызында сыртқы сауда айналымы 90,1 млрд долларды құрады. Бұл туралы Үкімет отырысында Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин айтты.

    Фото: ҚТЖ

    - Осы жылдың қаңтар-тамызында сыртқы сауда айналымы 90,1 млрд долларды құрады. Тауарлар экспорты 50,2 млрд доллар, оның ішінде өңделген тауарлардың экспорты 18,1 млрд доллар болды. Тауарлар импорты - 40,1 млрд доллар. Әлемдік тауар нарықтарындағы төмен бағаларға қарамастан 10 млрд доллардан аса оң сауда балансы сақталады, - деді вице-министр.

    Оның дерегінше, өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс 6,2 пайызға өсті. Бұл ретте қаңтар-тамызбен салыстырғанда 0,3 пайыздық тармаққа өсімнің баяулауы байқалады.

    - Өсім 17 өңірде тіркелді. Ең жоғары өсім Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында, сондай-ақ Шымкент және Алматы қалаларында байқалды. Өндірістің төмендеуі Шығыс Қазақстан, Ұлытау және Ақмола облыстарында тіркелді, - деді Азамат Әмрин. 

    Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынып жатыр.

