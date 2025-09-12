14:48, 12 Қыркүйек 2025 | GMT +5
8 айда Қазақстанда 78 мыңға жуық неке қиылған
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың алғашқы 8 айында Қазақстанда 77 951 неке және 226 803 бала туу тіркелген. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы мәлім етті.
— Жас жұбайлар некелерін тіркеу үшін көбіне есте қаларлық күндерді таңдайды. Мәселен, қос тоғыз тоғысқан 9 қыркүйек күні 631 жұп шаңырақ көтерсе, 1 195 сәби тіркелді, — деп жазды корпорациядан.
