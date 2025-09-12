KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:48, 12 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    8 айда Қазақстанда 78 мыңға жуық неке қиылған

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың алғашқы 8 айында Қазақстанда 77 951 неке және 226 803 бала туу тіркелген. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы мәлім етті.

    8 айда Қазақстанда 78 мыңға жуық неке қиылған
    Фото: Pixabay.com

    — Жас жұбайлар некелерін тіркеу үшін көбіне есте қаларлық күндерді таңдайды. Мәселен, қос тоғыз тоғысқан 9 қыркүйек күні 631 жұп шаңырақ көтерсе, 1 195 сәби тіркелді, — деп жазды корпорациядан.

    Айта кетейік, Қазақстандықтар арасында этносаралық некелер саны артып келеді.

    Сондай-ақ некеге мәжбүрлегендер 10 жылға дейін сотталуы мүмкін.

    Мамыр айында Астанада бір мезетте 25 келіннің беташары өткен болатын.

    Ал бала туу көрсеткіші бойынша Түркістан облысы республикада көш бастап тұр.

     

     

     

     

    Тегтер:
    Неке Демография Халық саны Азаматтық қоғам Отбасы
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар