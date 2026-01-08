8 қаңтарда елдегі қай жолдарда қозғалыс тәртібі өзгерді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.
Ұлттық компанияның мәліметінше, 2025 жылғы 8 қаңтар сағат 08:00-дегі жағдай бойынша Шығыс Қазақстан облысында республикалық маңызы бар «Өскемен – Риддер – РФ шекарасы» автожолының 15-105-шақырым аралығында (Белоусовка кенті – Риддер қаласы учаскесі) автокөліктің барлық түрі үшін қозғалыс ашылды.
Сондай-ақ Ақмола облысында республикалық маңызы бар «KAZ02 Астана – Көкшетау (айналма жол) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу бекеті)» автожолының 18-232-шақырым аралығында барлық көлік түрі үшін жылдамдық шектеуі 90 шақ/сағ-тан 110 шақ/сағ-қа өзгертілді.
Жабық жолдар
Шығыс Қазақстан облысында тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің қозғалысы Осинов асуында уақытша шектелді. Шектеу «Өскемен – Алтай – Катонқарағай – Рахман қайнары» автожолының 46-66-шақырымындағы (Северное ауылы – Серебрянск қаласы) учаскесінде қыс аяқталғанша сақталады.
Сонымен бірге «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолындағы жолайрықтың көпір құрылымының шеткі арқалықтары зақымдануына байланысты «Қалқаман» жолайрығы учаскесі жабылды. Атап айтқанда, Қалқаман кентіне кіреберіс пен Астана бағытына шығатын жол уақытша жабық.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер 8 қаңтарда Қазақстанның 15 облысында және Астанада ауа райының қолайсыздығына байланысты ескерту жасады.