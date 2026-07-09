9 шілде. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
АСТАНА. ҚазАқпарат — Бүгін, 9 шілде тұлғалардан кімдер дүниеге келген? ҚазАқпарат оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
62 жыл бұрын (1964) ТМД Бас хатшысының орынбасары Нұрлан Мұсатайұлы СЕЙТІМОВ дүниеге келді.
Алматы облысында туған. ҚазМУ заң факультетін, Ресей Федерациясының СІМ Дипломатиялық академиясының «Халықаралық қатынастар» факультетін бітірген. СССР Қарулы күштерінің қатарында қызмет етіп, қоғамдық және коммерциялық ұйымдарда жұмыс атқарған. ҚР СІМ жүйесінде 1994 жылдан бастап жұмыс істейді. ҚР СІМ Дипломатиялық өкілдіктермен жұмыс департаментінде маман (1994-1996), ҚР ГФР Елшілігінің бөлімшесінде үшінші хатшы, ҚР СІМ Консулдық қызмет департаментінің екінші хатшысы, бөлім бастығы (1997-2000), ҚР Майндағы Франкфурт қаласындағы Бас консулдығының консулы, ҚР Ганновер қаласындағы консулдығының консулы (2000-2004). 2004-2007 жылдары — ҚР СІМ ТМД департаментінің бөлім бастығы, басқарма бастығы, Департамент директорының орынбасары. 2007-2010 жылдары — ҚР Президенті Әкімшілігі Сыртқы саясат орталығының бас инспекторы, меңгерушінің орынбасары. 2010-2013 жылдары — ҚР Ресейдегі Елшілігінің кеңесші-уәкілі. 2013-2016 жылдары — ҚР Майндағы Франкфурт қаласындағы Бас консулы. 2016-2019 жылдары — Қазақстанның Тәжікстандағы Төтенше және Өкілетті Елшісі. 2019 жылғы қаңтар-желтоқсан айларында Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Жауапты хатшысы қызметін атқарды.
2024 жылдың наурыз айынан бастап қазіргі қызметінде.
52 жыл бұрын (1974) Батыс Қазақстан облысы Мемлекеттік кіріс департаментінің басшысы Қанат Жолтайұлы БАЛТАБЕКОВ дүниеге келді.
Алматы облысында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін (1996); Д. Қонаев атындағы университетті (2005) бітірген.
Еңбек жолы: Алматы қаласы, Медеу ауданы бойынша салық комитетінің жергілікті салықтар бөлімінің 1-санатты маманы (1996-1998); Алматы қаласы, Медеу ауданы бойынша салық инспекциясының жергілікті салықтар бөлімінің салық инспекторы (1998); Алматы қаласы, Медеу ауданы бойынша салық инспекциясының жергілікті салықтар бөлімінің аға салық инспекторы (1998); Алматы қаласы, Медеу ауданы бойынша салық инспекциясының жеке тұлғаларға салық аудиті секторының аға салық инспекторы (1998-1999); Алматы қаласы, Медеу ауданы бойынша салық инспекциясының аудит бөлімінің бас салық инспекторы (1999-2000); Алматы қаласы, Бостандық ауданы бойынша салық комитетінің аудит департаментінің жеке тұлғалар аудиті секторының меңгерушісі (2000-2002); Алматы қаласы, Бостандық ауданы бойынша Салық комитетінің салық төлеушілермен жұмыс жөніндегі бөлімінің басшысы (2002-2003); Алматы қаласы, Жеке кәсіпкерлердің ақпаратын қабылдау және өңдеу және кеңес беру орталығының бөлімінің басшысы (2003-2004); Өскемен қаласы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық кодексінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Салық комитетінің Салық аудиті департаментінің басшысы (2004-2006); Өскемен қаласы, Шығыс Қазақстан облысы бойынша Салық комитеті төрағасының орынбасары (2006-2008); Өскемен қаласы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Салық департаменті басшысының орынбасары (2008-2011); Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Алматы облысы бойынша Салық департаменті басшысының орынбасары (2011); Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Астана қаласы бойынша Салық департаментінің Алматы ауданы бойынша Салық басқармасының басшысы (2011-2013); Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Астана қаласы бойынша Салық департаментінің Алматы ауданы бойынша Салық басқармасының бастығы (2013-2014); Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінің Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кіріс департаментінің Алматы ауданы бойынша Мемлекеттік кіріс департаментінің бастығы (2014-2017); Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінің Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кіріс департаменті бастығының орынбасары (2017-2019); Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінің Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік кіріс департаменті бастығының орынбасары (2019-2022); Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінің Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кіріс департаменті бастығының орынбасары (2022 жылдың сәуірінен 2025 жылдың қазанына дейін).
2025 жылдың қазан айынан бастап қазіргі қызметінде.
45 жыл бұрын (1981) «Атамекен» ҰКП Президиумының төрағасы Қанат Бисімбайұлы ШАРЛАПАЕВ дүниеге келді.
Ресей Федерациясында туған. Саратов әлеуметтік-экономикалық университетін, Крэнфилд менеджмент мектебін (Ұлыбритания) экономика, қаржы және менеджмент магистрі дәрежесімен бітірген.
Еңбек жолы: Ресей Федерациясының Петрокоммерция банкінде клиенттермен байланыс жөніндегі менеджер (2003); Лондондағы (Ұлыбритания), Прагада (Чехия) City Investment Bank қаржы бөлімінің маманы (2006-2008); «City Investment Bank» (Ұлыбритания) акциялар нарығымен жұмыс жөніндегі аймақтық бөлімшесінің аға талдаушысы, вице-президентінің көмекшісі, вице-президенті (2008-2014); Ұлыбританияның қалалық инвестициялық банкінің Еуропа, Таяу Шығыс және Африка үшін стратегиялық жоспарлау және талдау жөніндегі аймақтық тобының вице-президенті (2014-2015); Citibank Kazakhstan бас қаржы директоры, Басқарма төрағасының орынбасары, аға вице-президенті (2015-2017); Ресей, Украина және Қазақстан бойынша қаржы директоры, Ресей Федерациясының Ситибанкінің аға вице-президенті (2017-2020). Citi инвестициялық банкінің (БАӘ) Африканың, Таяу Шығыстың және Шығыс Еуропаның дамушы нарықтарындағы стратегия, жоспарлау және талдау жөніндегі аймақтық директоры (2020); «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасы (2022); Қазақстан Республикасының Индустрия және құрылыс министрі (2023-2025).
2026 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі қызметінде.