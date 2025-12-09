9 желтоқсан. Тұлғалар туған күн
Бүгін, яғни 9 желтоқсан күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? ҚазАқпарат оқырмандарға есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
69 жыл бұрын (1956) Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының Бас хатшысы Иманғали Нұрғалиұлы ТАСМАҒАМБЕТОВ дүниеге келді.
Гурьев облысы Махамбет ауданы Новобогат ауылында дүниеге келген. А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының жаратылыстану-география факультетін бітірген (1979), география және биология пәндерінің мұғалімі.
Еңбек жолы: 1973-1974 жылдары Гурьев облысы Махамбет ауылындағы балалар-жасөспірімдерге арналған спорт мектебінде жаттықтырушы. 1979 жылдан Гурьев облысы Махамбет ауылындағы орта мектепте география және биология пәндерінің мұғалімі, Қазақстан ЛКЖО Махамбет аудандық комитетінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, комсомол жұмысы кабинетінің меңгерушісі, Гурьев облыстық комитетінің комсомол ұйымдары бөлімінің меңгерушісі. 1981-1991 жылдар аралығында КОКП мүшесі. Қазақстан Компартиясы ОК Саяси бюросының мүшесі (1990-1991). ҚР Жоғарғы Кеңесі 12-шақырылымының депутаты (ЛКЖО). 1983 жылдан Қазақстан ЛКЖО Гурьев қалалық комитетінің бірінші хатшысы. 1985 жылдан Қазақстан Компартиясы Гурьев қалалық комитеті ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі. 1986 жылы ЛКЖО Гурьев облыстық комитетінің бірінші хатшысы. 1988 жылы Қазақстан ЛКЖО ОК жұмысшы жастар және әлеуметтік-экономикалық проблемалар бөлімдерінің меңгерушісі, хатшысы. 1989 жылы Қазақстан ЛКЖО ОК-нің бірінші хатшысы. 1991 жылы ҚР Жастар ісі жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасы. 1993 жылы ҚР Президентінің көмекшісі. 1995 жылы ҚР Премьер-министрінің орынбасары. 1997 жылы ҚР Премьер-министрінің орынбасары - Білім және мәдениет министрі. 1997 жылдан ҚР Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары, ұйымдастыру-бақылау бөлімінің меңгерушісі. 1998 жылы ҚР Президентінің Бірінші көмекшісі. 1999 жылы Атырау облысының әкімі. 2000 жылы ҚР Премьер-министрінің орынбасары. 2002 жылы ҚР Премьер-министрі. 2003 жылы ҚР Мемлекеттік хатшысы. 2004 жылы ҚР Президент Әкімшілігінің Басшысы болып тағайындалды. 2004 жылдың желтоқсан айынан 2008 жылдың сәуіріне дейін – Алматы қаласының әкімі. 2008-2014 жылдары – Астана қаласының әкімі. 2014-2016 жылдары ҚР Қорғаныс министрі. 2016-2017 жылдары ҚР Премьер-Министрінің орынбасары. 2017-2019 жылдары – Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Төтенше және Өкілетті елшісі. Қазақстан Республикасының Спорттық оқ ату федерациясының құрметті президенті. Ә.Марғұлан атындағы Халықаралық қордың Басқарма Төрағасы. «14 томдық Ә.Х. Марғұланның шығармалары» редколлегиясының мүшесі. Тәуелсіздіктің он жылдығын атап өту бойынша, сондай-ақ ЮНЕСКО көлемінде мерекеленген қазақ мәдениеті мен ғылымының көрнекті қайраткерлері: 1995 жылы Абайдың туғанына 150 жыл, 1996 жылы Жамбыл Жабаевтың туғанына 150 жыл, 1997 жылы Мұхтар Әуезовтің туғанына 100 жыл, 1997 жылы Қаныш Сәтбаевтың туғанына 100 жыл, 2002 жылы - Ғабит Мүсіреповтің туғанына 100 жыл және 2004 жылы Әлкей Марғұланның туғанына 100 жыл толуына арналған мерейтойларды өткізу жөніндегі Мемлекеттік комиссияларының төрағасы. Моңғолияға, Батыс Қазақстанға және РФ-ның Астрахан облысына (Каспий: мұнай және мәдениет) және т.б. жерлерге халықаралық мәдениеттану экспедицияларын ұйымдастырушы. Солардың бірінің нәтижесінде, 2000 жылы Моңғолиядан Қазақстанға ежелгі Күлтегін тас хаты кайтарылды.
«Парасат» ордені (1998), Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев ордені (2004), Орыс Православ Шіркеуінің «Мәскеулік Даниил қасиетті патшасы» ордені, Ресей Федерациясының «Достық» орденімен және II дәрежелі «Барыс» орденімен (2010) және көптеген медальмен марапатталған.
63 жыл бұрын (1962) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы жөніндегі комитетінің Ақмола облысы бойынша басқармасының бастығы Ақмола облысы бойынша бас мемлекеттік еңбек инспекторы Амангелді Халауденұлы СМАЙЫЛОВ дүниеге келді.
Омбы облысы (РКФСР) Шербакул ауданы Мырзаболат ауылында дүниеге келген. В.В.Куйбышев атындағы Сібір автомобиль-жол институтын бітірген, «Инженер-құрылысшы.
Еңбек жолы: Омбы облысы Станический кеңшарында құрылыс цехының шебері (1988); бригадир, Көкшетау облысы Ленинград ауданы Омбы-Даутский карьер басқармасы тау-кен-ұсақтау цехының бастығы (1988-1990), Көкшетау облысы Ленинград ауданы Омбы-Даутский карьер басқармасының бас инженері (1990-1991), Көкшетау облысы Ленинград ауданы Даутск мұнай базасының бас инженері (1991-1992), Омбы-Даутский карьер басқармасының бас инженері, Ленинград ауданы, Көкшетау облысы (1992-1993), «Ритм» ИМП («Ритм» ЖШС) салынып жатқан кәсіпорынның директоры, Көкшетау облысы, Ленинград ауданы (1993-1998), «Real NGP» ЖШС директоры, Көкшетау (1998-2006); «СК Ауыл Газ» ЖШС директоры, Көкшетау қаласы (2006-2011), «ENKI» ЖШС директоры, Көкшетау (2011-2014), Көкшетау қаласы әкімінің орынбасары (2014-2015), Ақмола облысы құрылыс басқармасының басшысы (2015-2017), «СК Ауыл Газ» ЖШС директоры, Көкшетау қаласы (2017-2018), «Көкшетау қаласының тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы (2018 ж.); Ақмола облысы Көкшетау қаласы әкімінің орынбасары (2018-2019); Ақмола облысы Көкшетау қаласының әкімі (2019-2021); Ақмола облысы бойынша еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының басшысы (2021-2024 жылдары).
2024 жылдың маусым айынан бастап қазіргі қызметінде.
«Құрмет» орденімен марапатталған.
60 жыл бұрын (1965) «Кастинг» ЖШС басшысы Болат Қалиұлы ЕРЖАНОВ дүниеге келді.
Павлодар облысында туған. Омбы азаматтық авиация ұшу-техникалық училищесін, Санкт-Петербург қаласының Азаматтық авиация академиясын бітірген.
Еңбек жолы: Қазақстан азаматтық авиация басқармасының Павлодар біріккен авиациялық эскадрильясының тасымалдауды ұйымдастыру қызметі бастығының орынбасары; «Эйр Қазақстан» ЖАҚ «Ертіс Авиа» авиакомпаниясының қызметкері (1997-2003); Алматы халықаралық әуежайында басшылық қызметтер (2003-2010); «Алматы халықаралық әуежайы» АҚ тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі атқарушы директоры (2010-2018); «Алматы халықаралық әуежайы» АҚ президенті (2018-2021).
2022 жылдың шілде айынан бері қазіргі қызметінде.
47 жыл бұрын (1978) Жетісу облыстық полиция басқармасы бастығының орынбасары Мадияр Тұрсынұлы ОМАРОВ дүниеге келді.
Семей облысы, Мақаншы ауданы, Қарабұта ауылында туған. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясын бітірген (2015); Заң ғылымдарының магистрі.
Еңбек жолы: ішкі істер органдарындағы қызметі басталды (1997); Маңғыстау облысы ІІД жергілікті полиция қызметінің бастығы (2018-2020); Маңғыстау облысының Ақтау қалалық полиция басқармасының бастығы (2020-2022); Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі М.Есболатов атындағы Алматы академиясының No2 факультетінің студенті (2021-2022); Абай аудандық полиция басқармасы бастығының орынбасары (2022-2024).
2024 жылдың ақпан айынан бері қазіргі қызметінде.
46 жыл бұрын (1979) Жамбыл облысы Білім басқармасының басшысы Нұрбек Әбубекұлы ОРШЫБЕКОВ дүниеге келді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін математика бакалавры дәрежесімен бітірген (2000). Физика-математика ғылымдарының кандидаты, Халықаралық инженерлік академияның корреспондент мүшесі.
Еңбек жолы: мұғалім, аға оқытушы, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі деканның орынбасары, оқу процесі бөлімінің меңгерушісі, ғылым және инновациялар департаментінің директоры, ректордың көмекшісі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде математика және компьютерлендіру кафедрасының доценті (2004-2010); Алматы және Астана қалаларындағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Білім саласындағы бақылау департаменттерін басқарды (2011-2015); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының орынбасары (2015-2016); «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы басқарма төрағасының орынбасары (2016); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылымды бақылау комитеті төрағасының орынбасары (2016-2017); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы (2017-2018). Қазіргі қызметін 2025 жылдың сәуірінен бері атқарып келеді.
43 жыл бұрын (1982) Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданының әкімі Ералы Серікұлы ОСПАНОВ дүниеге келді.
Қарағанды қаласында туған. Қарағанды «Болашақ» білім беру институтын «саясаттанушы» біліктілігімен бітірген.
Еңбек жолы: Қарағанды қаласы Халыққа қызмет көрсету орталығының маманы, инспекторы (2007-2008 жылдары), Қарағанды қаласының ішкі саясат бөлімінің әлеуметтік жұмыс маманы, бас маманы (2008-2009), Қарағанды қаласы әкімі аппаратының ұйымдастыру жұмысы бөлімінің меңгерушісі (2009-2011), ҚР Көлік және коммуникация министрлігі Көліктік бақылау комитеті автомобиль көлігіндегі бақылау бөлімінің сарапшысы (2011-2012), Стратегиялық жоспарлау департаментінің стратегиялық жоспарлау, жиынтық талдау және жалпы әдістеме бойынша сарапшысы, Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Стратегиялық жоспарлау және жиынтық талдау департаментінің талдамалық жұмыс жөніндегі бас сарапшысы (2012-2013 жылдары) ; Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының бас маманы, Қарағанды облысы әкімі аппаратының сыртқы экономикалық байланыстар және хаттама бөлімінің меңгерушісі (2013-2015); Қарағанды облысы әкімінің көмекшісі (2015-2016); Саран қаласы әкімінің орынбасары (2016-2023).
2023 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі қызметінде.
54 жыл бұрын (1971-2020) белгілі журналист, тележүргізуші, телепублицист, Қазақстан Республикасы Президентінің БАҚ саласындағы сыйлығының лауреаты Бейсен ҚҰРАНБЕК дүниеге келген.
Алматы облысы Кербұлақ ауданы Қызылжар ауылында туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Еңбек жолын республикалық «Спорт» газетінде тілші, жауапты хатшы қызметінен бастаған.
Ал қалған ғұмырын қазақ телевидениесімен байланыстырып, «Рахат», «31 арна», «Хабар» арналарында, Президент телерадиокешенінде қызмет атқарған. 2007-2012 жылдары Алматы облыстық «Жетісу» телеарнасының бас директоры болды. 2013-17 жылдары «Қазақстан» телеарнасындағы жалпақ жұртқа танымал «Айтуға оңай» әлеуметтік-тұрмыстық ток-шоуының жүргізушісі болды. 2017 жылдың қыркүйек айынан бері ұлттық арнадағы «Қарекет» бағдарламасын жүргізді. 2014 жылдың қазан айында Алматы облыстық «Жетісу» телеарнасының бас директоры болып қайта тағайындалды.
ҚР Президенті сыйлығының иегері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері, «Жыл таңдауы» ұлттық сыйлығының иегері. ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасының жеке алғыс хатымен марапатталған. «Тіл жанашыры», «Қазақстан халқы ассамблиясына 20 жыл», ҚР Президенті Жарлығымен мемлекеттік марапат «Ерен еңбегі үшін медалімен» марапатталды. Талдықорған қаласының құрметті азаматы атанған.