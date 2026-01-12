Абай мен Шығыс Қазақстан облыстарында бірнеше жол жабылды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Абай мен Шығыс Қазақстан облыстарында бірнеше жолда көлік қозғалысына тыйым салынды.
«КАЖсервис» ЖШС мәліметіне сүйенсек, ауа райының қолайсыздығына, нақты айтқанда қалың қар жауып, боран соғып, жолдың дұрыс көрінбеуінен бірнеше жол жабылды.
— «Өскемен-Риддер-РФ шекарасы» тасжолының 15-105 шақырымында (Белоусовка кенті мен Риддер қаласының аралығы), «Алматы-Талдықорған-Өскемен-Шемонаиха-РФ шекарасы» тасжолының 1104-1191, 1194-1212, 1013-1062 шақырымдарында, «Өскемен-Семей» тасжолының 10-103 шақырымында (Герасимовка ауылы мен Абай облысының шекарасы) көліктің барлық түрінің қозғалысына тыйым салынды, — делінген ақпаратта.
Сондай-ақ «Таскескен-Бақты-ҚХР шекарасы» жолының 0-187 шақырымы (Алматы-Өскемен автожолынан Таскескен ауылына бұрылыстан ҚХР шекарасына дейінгі аумақ) жабылды.
Еске салсақ, осыған дейін Астана қалалық ТЖД күннің күрт бұзылуына байланысты тұрғындарға ескерту жасағаны хабарланған.