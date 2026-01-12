KZ
    Абай мен Шығыс Қазақстан облыстарында бірнеше жол жабылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Абай мен Шығыс Қазақстан облыстарында бірнеше жолда көлік қозғалысына тыйым салынды.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    «КАЖсервис» ЖШС мәліметіне сүйенсек, ауа райының қолайсыздығына, нақты айтқанда қалың қар жауып, боран соғып, жолдың дұрыс көрінбеуінен бірнеше жол жабылды.

    — «Өскемен-Риддер-РФ шекарасы» тасжолының 15-105 шақырымында (Белоусовка кенті мен Риддер қаласының аралығы), «Алматы-Талдықорған-Өскемен-Шемонаиха-РФ шекарасы» тасжолының 1104-1191, 1194-1212, 1013-1062 шақырымдарында, «Өскемен-Семей» тасжолының 10-103 шақырымында (Герасимовка ауылы мен Абай облысының шекарасы) көліктің барлық түрінің қозғалысына тыйым салынды, — делінген ақпаратта.

    Сондай-ақ «Таскескен-Бақты-ҚХР шекарасы» жолының 0-187 шақырымы (Алматы-Өскемен автожолынан Таскескен ауылына бұрылыстан ҚХР шекарасына дейінгі аумақ) жабылды.

    Еске салсақ, осыған дейін Астана қалалық ТЖД күннің күрт бұзылуына байланысты тұрғындарға ескерту жасағаны хабарланған. 

