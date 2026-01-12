Астана қалалық ТЖД күннің күрт бұзылуына байланысты тұрғындарға ескерту жасады
АСТАНА. KAZINFORM - Астана қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері күннің қүрт бұзылуына байланысты тұрғындарды қауіпсіздік талаптарын қатаң ұстануды ескертті.
Департтаменттің Instagram парақшасында бүгін және алдағы күндері елордада күн бұзылып, ауа райы қолайсыз болатыны айтылған. Сол себепті қала тұрғындарының қауіпсіздік талаптарын, ауа райына байланысты ескертулерді назарда ұстап, алыс жолға шықпағандары дұрыс.
Осы ретте олар СМС-хабарламалар мен әлеуметтік желілер арқылы берілетін жолдардың жағдайына байланысты ақпараттарды ұдайы қадағалап отырғандары жөн екенін айтады.
Бұған қоса құтқарушылар су нысандарында жүргенде де қауіпсіздік талаптарын қатау сақтауға шақырады.
Осыған дейін еліміздің үш облысында күн райына байланысты көлік қозғалысы шектелгені туралы жаздық.
Ал СҚО-ға Сібір антициклоны келе жатыр.