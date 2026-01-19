KZ
    Абай облысында 31 жолаушысы бар автобус жолда қалған

    АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысында полиция жолда қалған жолаушыларға көмек көрсетті, деп хабарлайды облыстық ПД баспасөз қызметі.

    Абай облысында полиция жолда қалған жолаушыларға көмек көрсетті
    Фото: Видеодан скрин

    Омбы — Майқапшағай автожолында Астана — Зайсан бағытында қатынайтын Setra автобусы жолда бұзылып қалды. Автобус салонында 31 жолаушы, оның ішінде 4 кәмелетке толмаған бала болған. Жолаушылардың бір бөлігі жолай өткен көлікпен сапарын жалғастырды.

    — Оқиға орнына шұғыл жеткен полиция қызметкерлері Н.Берлешов пен Н.Алиев азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, эвакуация аяқталғанға дейін жолаушылардың жанында болып, жағдайды бақылауда ұстады. Осылайша 25 азамат Бесқарағай ауылына жеткізілді, — делінген хабарламада.

    Полиция қыс мезгілінде жолда төтенше жағдай туындаған жағдайда «102» нөміріне хабарласуға шақырады. 

    Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» жолдары қауіп тудыруы ықтимал өңірлерді атады.

