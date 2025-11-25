KZ
    05:49, 25 Қараша 2025

    Абай облысында ауа райының нашарлауына байланысты ескерту жарияланды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM — Боран, көктайғақ және қатты жел үш республикалық және екі облыстық жол учаскесінің уақытша жабылуына себеп болды, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.

    Жол жабық
    Фото: Видеодан алынған кадр/ТЖМ

    Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті, полиция департаменті және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері бекеттер ұйымдастырып, жол жағдайын бақылауды жалғастырып, жүргізушілермен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. 

    Соңғы ақпаратқа сәйкес, жылу пунктеріне 52-ден астам адам, оның ішінде 4 бала жеткізіліп, орналастырылды.

    Айта кетейік, ШҚО-да боран мен көктайғаққа байланысты 3 жолда көлік қозғалысы шектелді

    Бұған дейін Қазақстанда 24 қараша күні бірқатар өңірде жолдарда қозғалыс шектеуі сақталып отырғандығы хабарланған.

    Көктайғақ Ауа райы Боран Жол жабылды Абай облысы Қар
