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    Абай облысында көлік қозғалысы қайта жанданды

    АСТАНА. KAZINFORM — 8 шілде сағат 23:45-тен бастап Абай облысында жауған жаңбырдан жиналған су жолдың үстімен ағып, көлік қозғалысына қауіп төндірген еді.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Абай облысында көлік қозғалысын ашу туралы 2026 жылғы 9 шілде сағат 06:15–те республикалық маңызы бар KAZ15 «Қарағанды — Аягөз — Тарбағатай — Боғас» автожолының 852–900 шақырым аралығында (Қызыл-Кесік ауылы — Сәтбаев ауылына бұрылыс) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылды, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұдан бұрын Абай облысында жауын-шашын салдарынан жолдың бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілгенін жазғанбыз.


    Аймақ жүргізуші Абай облысы Жол Көлік
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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