    Абай облысында өрттің алдын алуға арналған жаңа оқу-тәжірибелік кешен ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Абай облысында өрттерді тергеп-тексеру және өрттің алдын алу мәселелеріне арналған мамандандырылған оқу-тәжірибелік кешен ашылды, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.

    Фото: ҚР ТЖМ

    Бұл студенттер мен қызметкерлерге оқиға орнын қарау, өрт ошағын анықтау, өрт шығу себептерін белгілеу және дәлелдер жинау дағдыларын тәжірибе жүзінде меңгеруге мүмкіндік беретін заманауи оқу алаңы.

    -Кешен азаматтық қорғау саласына білікті мамандар даярлауда маңызды рөл атқарып, төтенше жағдайлардың алдын алу шараларын жетілдіруге ықпал етеді,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін ТЖМ ерікті өрт сөндіру пунктерінің санын 700-ге жеткізуді жоспарлап отырғаны туралы жаздық.

     

    Айдар Оспаналиев
