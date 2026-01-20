KZ
    Абай облысында рұқсатсыз қоқыс тасталған 191 орын жойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Абай облысы мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы Семей қаласы мен Бесқарағай, Бородулиха, Жаңасемей және Аягөз аудандарының аумақтарында қалдықтарды рұқсатсыз орналастырудың 191 орнын анықтады.

    Қоқыс полигоны
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Прокуратураның қадағалау актісі негізінде барлық заңсыз қоқыс орындары жойылды.

    - Жіберілген заңбұзушылықтар үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімдерінің басшылары, ауылдық округ әкімдері және облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бірқатар қызметкері тәртіптік әрі әкімшілік жауаптылыққа тартылды, - делінген ақпаратта.

    Мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы бұл бағыттағы қадағалау іс-шараларын жалғастыратынын хабарлады.

    Айта кетейік, депутаттар Астана мен Маңғыстау облысындағы қоқысты сұраптауға қатысты проблема көтерді.

