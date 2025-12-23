08:10, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Абай облысында ТЖМ қызметкерлері мал іздеуге шығып, жоғалған адамдарды тапты
СЕМЕЙ. KAZINFORM — Түнде Аягөз ауданында ТЖД-нің жедел-құтқару жасағы, полиция қызметкерлері және туысының қатысуымен 1985 және 1964 жылы туған ер адамдарды іздеу жұмыстары жүргізілді. Бұл туралы ТЖМ мәлім етті.
— Олар мал іздеу үшін автокөлікпен шығып, хабарсыз кеткен. Іздеу тобы жоғалған азаматтарды Аягөз қаласынан 70 шақырым қашықтықта тапты. Олар медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ, — делінген хабарламада.
Белгілі болғандай, дала жолымен келе жатқан кезде олардың көлігі қарға батып қалған. Олар көлікті тастап, жаяу жүріп, ең жақын қараусыз қалған шаруа қожалығының үйіне жеткен. Ұялы байланыс болмағандықтан олармен байланыс орнатуға мүмкін болмаған.
