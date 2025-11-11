KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:49, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Абай облысында жыл соңына дейін 10 ауыл интернетке қосылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысының әкімдігі Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп жаңа технологияның көмегімен бірқатар жоба әзірленіп жатыр. Толығырақ өңір басшысы Берік Уәли айтып берді. 

    Абай облысында жыл соңына дейін 10 ауыл интернетке қосылады
    Фото: Ақсу ауылдық округінің әкімдігі

    — Олардың қатарында еңбек мобильділігі орталығы үшін онлайн-кезек басқару жүйесі, облыстың киелі орындарының голограммасы, СРM-жүйесі, делдал-бот, AssylAI жобасы, бос жұмыс орындарын іздеу және жұмысқа орналастыруға арналған Jidek.kz порталы, республикалық деңгейде алғаш рет іске қосылған sanminimum.kz автоматтандырылған порталы, — деді Берік Уәли орталық коммуникациялар қызметі алаңында өңірдің 9 ай ішіндегі әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы есеп бере тұрып.

    Әкімнің айтуынша, жоғарыда аталған жобаларды жүзеге асыру үшін сапалы интернетпен қамту қажет. 

    — Жыл соңына дейін 10 ауыл интернет желісіне қосылады. 2026 жылдан бастап облыстың 179 ауылын, 343 әлеуметтік нысанды талшықты-оптикалық желіге қосу жоспарланып отыр. Одан бөлек, Jusan Mobile акционерлік қоғамы 26 шалғай ауыл OneWeb спутниктік технологиясы арқылы интернетке қосылады. Келесі жылы ауылды интернет қамту 96%-ға жетеді деп күтіліп отыр. Сонымен қатар, республикалық және облыстық автожолдар бойындағы антенна діңгек құрылысы 2027 жылы толық аяқталады, — деген есеп берді Берік Уәли.

    Сондай-ақ Берік Уәли Семейде өнеркәсіп өндірісін кеңейтуге 500 гектар жер бөлінетінін мәлім етті.

    Айта кетсек, жыл соңында дейін Абай облысында 255 жұмыс орнымен қамтитын 7 жоба жүзеге асырылады.

    Сонымен қатар облыс әкімі Алакөлдің туристік және инвестициялық әлеуетіне қатысты түсінік берді

    Бұған дейін хабарлағанымыздай биыл Абай облысында инвестиция тарту 103,1 пайызға өскен

    Тегтер:
    Семей Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Абай облысы Интернет Берік Уәли Жұмыспен қамту
    Ербол Жанат
    Ербол Жанат
    Автор
    Соңғы жаңалықтар