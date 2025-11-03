KZ
    Абай облысында жол апатынан 3 адам көз жұмды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM – Абай облысындағы тасжолда жеңіл көлік пен жүк көлігі соқтығысқан.

    апаты
    Фото: Instagram/pervyi_semsky

    Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, жол апаты республикалық маңызы бар «Омбы-Майқапшағай» тасжолының учаскесінде болған.

    - Toyota Avensis пен Howa көліктері соқтығысты. Жол-көлік оқиғасы салдарынан Toyota Avensis жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды.Түрлі дәрежеде дене жарақатын алған бір адам ауыр халде Семейдегі ауруханада жатыр, - деп хабарлады ведомство өкілдері.

    Аталған факті бойынша тәртіп сақшылары ҚР Қылмыстық Кодексінің 345-бабы 4-бөлігіне (Көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол қозғалысы ережелерін бұзуының абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеліп соғуы) сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады.

    Еске салсақ, осыған дейін Алматыда 6 көлік соқтығысып, 5 адам зардап шеккені хабарланған. 

    Семей Оқиға Абай облысы Полиция Жол апаты
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
