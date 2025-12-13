KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:28, 13 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Абай облысындағы тағы бір жолда көлік қозғалысына тыйым салынды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM – Абай облысындағы жолдардың бірі жабылды. 

    Абай облысындағы тағы бір жолда көлік қозғалысына тыйым салынды
    Фото: Абай облысы ПД

    Облыстық Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, ауа райы қолайсыздығына, нақты айтқанда боран мен жолдың дұрыс көрінбеуіне байланысты жолдардың бірі жабылады.

    – Облыстық маңызы бар «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» тасжолының 72-87 шақырымында (Шемонаиха қаласынан Абай облысы шекарасына дейінгі аумақ) көліктің барлық түрі үшін қозғалыс жабылады. Сондықтан жүргізушілерді бағыттарын алдын ала жоспарлап алуды сұраймыз, - делінген ақпаратта.

    Осы ретте, құтқарушылар өңір жұртшылығына жолдардың жай-күйін «Дәрмен» мобильді қосымшасы арқылы біліп отыруға шақырды.

    Еске салсақ, осыған дейін «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлағанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Ауа райы Абай облысы Жол ТЖД
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар