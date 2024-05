Абайлық жастар робот техникасынан Қытайда өткен чемпионатта беделді марапатқа ие болды

АСТАНА. KAZINFORM - 18-19 мамырда Шанхайда FIRST Tech Challenge жаһандық робототехника лигасы аясында The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament жабық ұлттық чемпионаты өтті. Оған Қытайдың 300-ге жуық мықты роботшылары мен Қазақстаннан шақырылған «Тенгри» командасы қатысты.